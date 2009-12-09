اهواز میزبان نخستین نمایشگاه نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، غلامرضا حسن بیگلو اظهار داشت: این نمایشگاه به همت شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت نمایشگاه های بین المللی خوزستان برگزار می شود و شرکتهای مهم نفتی از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران و شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران از حامیان این نمایشگاه هستند.

وی افزود: این نمایشگاه فرصت مناسبی برای صنعتگران، سازندگان و تامین کنندگان بزرگ کالا و خدمات مرتبط با صنعت نفت و نیز شرکتهای صاحب نام نفتی است تا در تعاملی هدفمند به تبادل تجربه و تخصص بپردازند.

حسن بیگلو درباره ضرورت برگزاری این نمایشگاه توضیح داد: گسترش فعالیتهای بخش بالادستی صنعت نفت و توسعه چشمگیر تاسیسات پایین دستی به ویژه در زمینه نفت و پتروشیمی در استان خوزستان، زمینه مناسبی برای برگزاری این نمایشگاه فراهم کرده است.

وی افزود: استان خوزستان که یکی از مراکز اصلی تولید نفت خام جهان است با برخورداری از منابع و مزایای طبیعی و صنعتی پرشمار و موقعیت استراتژیک جغرافیایی می تواند مرکزی مهم برای سازندگان داخلی صنایع جانبی نفت باشد که از جمله اهداف مهم این نمایشگاه است.

حسن بیگلو خاطرنشان کرد: این نمایشگاه از سوم تا پنجم بهمن ماه سال جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار می شود و تمام شرکتهای مرتبط با آن در بخشهای دولتی و غیر دولتی می توانند برای حضور پر رنگ خود اقدام کنند.