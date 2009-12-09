اعتراض به ادامه فعالیت رئیس دبیرخانه کنفرانس حمایت از فلسطین

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مهدی کوچک زاده در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در حین انتخاب عضو جدید کمیته حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین در تذکری آیین نامه ای با بیان اینکه رئیس دبیرخانه کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین توسط رئیس مجلس انتخاب می شود ، گفت : به نظر من توجیه پذیر نیست کسی که مسئولیتی تحت عنوان کمیته صیانت از آراء را داشت و یکی از چهره های اصلی زیر سئوال بردن انتخابات بود ریاست دبیرخانه کنفرانس از حمایت از انقلاب اسلامی فلسطین که از سوی رئیس مجلس مصوب می شود را برعهده داشته باشد.

کوچک زاده از لاریجانی خواست که موضوع را ترتیب اثر دهد.

رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر کوچک زاده آن را مرتبط با موضوع ندانست و گفت: فردی که اکنون مسئولیت این کار را دارد از مجلس هفتم این مسئولیت را بر عهده داشته است.

لاریجانی گفت: ما هم در این زمینه مشورت خواهیم کرد و نظر شما را هم پیگیری می کنیم.

حجت الاسلام علی اکبر محتشمی پور در حال حاضر ریاست دبیرخانه کنفرانس حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطین را بر عهده دارد.