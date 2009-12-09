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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۴

اسماعیلی در گفتگو با مهر:

بارش برف شمال تهران را قفل کرد

بارش برف شمال تهران را قفل کرد

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعلام کرد: بارش برف در مناطق شمالی تهران محورهای ترافیکی این مناطق را در ساعات اولیه صبح امروز چهارشنبه قفل کرد.

سرهنگ علیرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترافیک صبح چهارشنبه تهران گفت: بارش برف در مناطق شمالی موجب به هم ریختگی ترافیکی شد و تا ساعاتی این وضعیت ادامه داشت اما با تبدیل شدن این وضعیت جوی به باران تا حدودی مشکل رفع شد.

این مقام ارشد در راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به این که بزرگراههای تهران صبح امروز در حالت ترافیکی شدید قرار گرفته بود خاطرنشان کرد: با تغییرات جوی هوا به دلیل لغزندگی معابر و سُرخوردگی خودروها، ترافیک در بیشتر معابر در حالت پیک ترافیکی قرار گرفت که با تلاش ماموران شرایط برای عبور خودروها مساعد شد.

سرهنگ اسماعیلی افزود: زمین لغزنده سبب ایجاد تصادفات بسیاری می شود و همین تصادفات به خصوص در بزرگراهها سبب سنگین تر شدن ترافیک می شود.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از رانندگان خواست با توجه به مشکلات به وجود آمده در معابر نهایت دقت و احتیاط را داشته باشند.

کد مطلب 996938

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