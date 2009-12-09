بارش برف شمال تهران را قفل کرد

سرهنگ علیرضا اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ترافیک صبح چهارشنبه تهران گفت: بارش برف در مناطق شمالی موجب به هم ریختگی ترافیکی شد و تا ساعاتی این وضعیت ادامه داشت اما با تبدیل شدن این وضعیت جوی به باران تا حدودی مشکل رفع شد.

این مقام ارشد در راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ با اشاره به این که بزرگراههای تهران صبح امروز در حالت ترافیکی شدید قرار گرفته بود خاطرنشان کرد: با تغییرات جوی هوا به دلیل لغزندگی معابر و سُرخوردگی خودروها، ترافیک در بیشتر معابر در حالت پیک ترافیکی قرار گرفت که با تلاش ماموران شرایط برای عبور خودروها مساعد شد.

سرهنگ اسماعیلی افزود: زمین لغزنده سبب ایجاد تصادفات بسیاری می شود و همین تصادفات به خصوص در بزرگراهها سبب سنگین تر شدن ترافیک می شود.

رئیس مرکز فرماندهی و کنترل پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از رانندگان خواست با توجه به مشکلات به وجود آمده در معابر نهایت دقت و احتیاط را داشته باشند.