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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۰

برای انجام دیدار رسمی؛

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به دمشق سفر کرد

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران به دمشق سفر کرد

وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت عالی‌رتبه برای انجام دیدار رسمی از سوریه وارد دمشق شده است .

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیب پاسدار احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در راس یک هیئت عالی‌رتبه به دعوت رسمی سپهبد‌علی محمد حبیب محمود وزیر دفاع و جانشین فرمانده‌ کل ارتش و نیروهای مسلح سوریه شب گذشته برای انجام دیدار رسمی از سوریه وارد دمشق شد.

برپایه این گزارش سردار وحیدی در جریان سفر سه روزه خود به این کشور با مقامات عالی‌رتبه دفاعی و سیاسی کشور سوریه مذاکره می‌کند.

گسترش و توسعه همکاری‌های دوجانبه دفاعی و تبادل نظر در‌باره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله اهداف این سفر است.

سفررسمی سه روزه سردار وحیدی به سوریه در چارچوب دیدارهای نوبتی وزیران دفاع دو کشور صورت ‌گرفته است.

 

 

کد مطلب 996940

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