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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۳

افتتاح مسجد امام علی (ع) در تنب کوچک

بندرعباس- خبرگزاری مهر: در مراسمی معنوی و روحانی، مسجد بزرگ تنب کوچک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور حجت الاسلام شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه، سردار فدوی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولان منطقه یکم و همچنین کارکنان مستقر در جزیره تنب کوچک برگزار شد مسجدی با مساحت 500 متر مربع با نام امام علی (ع) افتتاح شد.

مسئول نمایندگی منطقه یکم استقبال پرشور و گسترده کارکنان مستقر در جزیره از مراسم عبادی نماز جماعت و کوچک بودن فضای قبلی، برگزاری مراسم گوناگون و ضرورت توجه به منزلت نماز را از جمله انگیزه های پیگیری و ساخت این مجموعه دانست و از همه بانیان و سازندگان صدیق تقدیر کرد.

کد مطلب 996941

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