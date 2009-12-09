افتتاح مسجد امام علی (ع) در تنب کوچک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که با حضور حجت الاسلام شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه، سردار فدوی جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه و جمعی از فرماندهان و مسئولان منطقه یکم و همچنین کارکنان مستقر در جزیره تنب کوچک برگزار شد مسجدی با مساحت 500 متر مربع با نام امام علی (ع) افتتاح شد.

مسئول نمایندگی منطقه یکم استقبال پرشور و گسترده کارکنان مستقر در جزیره از مراسم عبادی نماز جماعت و کوچک بودن فضای قبلی، برگزاری مراسم گوناگون و ضرورت توجه به منزلت نماز را از جمله انگیزه های پیگیری و ساخت این مجموعه دانست و از همه بانیان و سازندگان صدیق تقدیر کرد.