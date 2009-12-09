به گزارش خبرگزاری مهر، "شوق حضور" به موضوع سیر تاریخی قیام امام حسین (ع) و نهضت سیدالشهدا اختصاص دارد.

طی این برنامه که در 11 قسمت 25 دقیقه ای پخش می شود، ابعاد قیام عاشورا توسط کارشناس برنامه حجت الاسلام محدثی به بحث و بررسی گذاشته می شود.

مقتل خوانی و روضه خوانی به مناسبت ایام ماه محرم توسط حجت الاسلام صدیقی ،همچنین قرائت فرازهایی از زیارت وارث و زیارت عاشورا از بخشهای دیگر این برنامه عنوان شده اند .

"شوق حضور" در کشور عراق و در مکانها و فضاهای تاریخی بصورت مستند گزارشی ضبط و تولید شده است .





