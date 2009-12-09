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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

"شوق حضور" از شبکه قرآن سیما پخش می‌شود

"شوق حضور" از شبکه قرآن سیما پخش می‌شود

"شوق حضور" ویژه‌برنامه محرم که به بررسی سیر تاریخی قیام امام حسین(ع) اختصاص دارد، در 11 قسمت از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، "شوق حضور" به موضوع سیر تاریخی قیام امام حسین (ع) و نهضت سیدالشهدا اختصاص دارد.

طی این برنامه که در 11 قسمت 25 دقیقه ای پخش می شود، ابعاد قیام عاشورا توسط کارشناس برنامه حجت الاسلام محدثی به بحث و بررسی گذاشته می شود.

مقتل خوانی و روضه خوانی به مناسبت ایام ماه محرم توسط حجت الاسلام صدیقی ،همچنین قرائت فرازهایی از زیارت وارث و زیارت عاشورا از بخشهای دیگر این برنامه عنوان شده اند .

"شوق حضور" در کشور عراق و در مکانها و فضاهای تاریخی بصورت مستند گزارشی ضبط و تولید شده است . 



 

کد مطلب 996949

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