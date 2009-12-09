فراخوان پروژه چهار فصل تئاتر ایران تمدید شد

ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دومین فراخوان پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران بر اساس ایدههای مبتنی بر اجرا مثابه تئاتر محیطی طراحی شده بود و در زمان انتشار فراخوان مهلت آن تا 15 آذرماه بود. به درخواست درامنویسان مقیم در شهرستانها مهلت این فراخوان تا چهارشنبه 25 آذرماه تمدید شد و از طریق بخش ارسال آثار سایت رسمی پروژه به آدرس اینترنتی www.4fasltheater.com پذیرای آثار علاقمندان خواهیم بود.
وی درباره برگزاری کارگاههای فصلی این فصل پروژه گفت: اواخر دیماه و پیش از برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر کارگاههای این فصل به تناسب آثار رسیده برگزار میشود که البته حصول این اتفاق به زمانبندی دقیق برنامه و پایبندی شرکت کنندگان به این برنامه دارد. در صدد تعیین اعضای هیئت علمی فصل تئاتر محیطی پروژه هستیم.
مسئول پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران یادآور شد: کارگاههای فصل گذشته این پروژه 20 تا 22 آبانماه برگزار شد که به لحاظ کیفی رشد قابل توجهی در نمایشنامهها نسبت به تجربه سال گذشته پروژه دیده میشد. شاید ساز و کار اینترنتی پروژه در شکل نوینش این امکان را فراهم میکند که کارگاهها با متون کامل برگزار شود و امکان بازنویسی مجدد برای اثر نمایشی فراهم شود.
مهلت ارسال اثر برای دومین فراخوان پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران تا 25 آذرماه تمدید شد.
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