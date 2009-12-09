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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۳۴

فراخوان پروژه چهار فصل تئاتر ایران تمدید شد

فراخوان پروژه چهار فصل تئاتر ایران تمدید شد

مهلت ارسال اثر برای دومین فراخوان پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران تا 25 آذرماه تمدید شد.

ایوب آقاخانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: دومین فراخوان پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران بر اساس ایده‌های مبتنی بر اجرا مثابه تئاتر محیطی طراحی شده بود و در زمان انتشار فراخوان مهلت آن تا 15 آذرماه بود. به درخواست درام‌نویسان مقیم در شهرستان‌ها مهلت این فراخوان تا چهارشنبه 25 آذرماه تمدید شد و از طریق بخش ارسال آثار سایت رسمی پروژه به آدرس اینترنتی www.4fasltheater.com  پذیرای آثار علاقمندان خواهیم بود.

وی درباره برگزاری کارگاههای فصلی این فصل پروژه گفت: اواخر دی‌ماه و پیش از برگزاری بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر کارگاههای این فصل به تناسب آثار رسیده برگزار می‌شود که البته حصول این اتفاق به زمان‌بندی دقیق برنامه و پای‌بندی شرکت کنندگان به این برنامه دارد. در صدد تعیین اعضای هیئت علمی فصل تئاتر محیطی پروژه هستیم.

مسئول پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران یادآور شد: کارگاههای فصل گذشته این پروژه 20 تا 22 آبان‌ماه برگزار شد که به لحاظ کیفی رشد قابل توجهی در نمایشنامه‌ها نسبت به تجربه سال گذشته پروژه دیده می‌شد. شاید ساز و کار اینترنتی پروژه در شکل نوینش این امکان را فراهم می‌کند که کارگاهها با متون کامل برگزار شود و امکان بازنویسی مجدد برای اثر نمایشی فراهم شود.
کد مطلب 996952

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