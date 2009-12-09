حجم مبادلات تجاری میان خراسان رضوی و ازبکستان باید افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی صبح چهارشنبه در دیدار با سفیر ازبکستان با اشاره به اشتراکات فرهنگی و دینی میان دو منطقه و جمعیت 27 میلیون نفری ازبکستان و همچنین جمعیت 70 میلیون نفری ایران افزود: حجم مبادلات تجاری میان خراسان رضوی و ازبکستان باید چند برابر میزان فعلی باشد.

وی به برگزاری 9 دوره کمیسیون مشترک اقتصادی میان ایران و ازبکستان اشاره کرد و افزود: اراده رهبران دو کشور بر توسعه روابط اقتصادی است و باید از این زمینه برای گسترش مبادلات اقتصادی میان خراسان رضوی و استان های بزرگ و توانمند کشور ازبکستان بهره برد.

استاندار خراسان رضوی برگزاری سه نمایشگاه توانمندی های استان خراسان رضوی در کشور ازبکستان را نشان از استقبال مردم این کشور از محصولات خراسان رضوی دانست و گفت: از برگزاری نمایشگاه محصولات ازبکستان در خراسان رضوی نیز استقبال می کنیم.

صلاحی به صنایع بزرگ خراسان رضوی از جمله خودرو و صنایع تبدیلی اشاره کرد و اظهار داشت: از ورود هیئتهای اقتصادی و تجاری ازبکستان به خراسان رضوی جهت بازدید از صنایع استان استقبال می کنیم.

وی با اشاره به ظرفیتهای ترانزیتی خراسان رضوی گفت: پس از اتصال مسیر ریلی مشهد - چابهار، مسیر ترانزیت کالاهای کشور ازبکستان به بسیاری از نقاط جهان از طریق دریای عمان و آبهای آزاد کوتاهتر می شود.

الهام اکرم اف، سفیر ازبکستان در ایران نیز ضمن ابراز علاقه برای گسترش مبادلات اقتصادی و تجاری با خراسان رضوی به معرفی صنایع کشورش پرداخت و از سرمایه گذاران ایرانی برای حضور در ازبکستان و مشارکت در پروژه های صنعتی دعوت کرد.

در این دیدار افزایش تبادلات اقتصادی به ویژه از طریق گسترش همکاری اتاق های بازرگانی خراسان رضوی و ازبکستان مورد تاکید قرار گرفت.