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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۸

مخبر دزفولی خبر داد:

تکلیف ریاست دانشگاه آزاد مشخص شد/ مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی شد

تکلیف ریاست دانشگاه آزاد مشخص شد/ مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی شد

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به پیشنهاد هیئت امنا و تایید شورا و با حکم رئیس هیئت امنا برای مدت 4 سال انتخاب می شود که انتخاب مجدد نیز بلامانع است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدرضا مخبر دزفولی با اشاره به مصوبات سه شنبه گذشته شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست محمود احمدی نژاد برگزار شد افزود: در مواقعی که رئیس دانشگاه تعیین نمی شود سرپرستی برای مدت 3 ماه معرفی می شود اگر بعد از 3 ماه کسی نتوانست از شورای عالی انقلاب فرهنگی رای اعتماد بگیرد ، شورا برای مدت محدودی سرپرست تعیین می کند تا هیئت امنا رئیس پیشنهادی دانشگاه را برای تصویب به شورا معرفی کند.

مخبر دزفولی همچنین افزود: در جلسه دیشب شورا مواد 16 تا 21 اساسنامه به تصویب رسید و در جلسه آینده نیز درباره یک یا دو ماده دیگر اساسنامه بحث خواهد شد.

مخبر دزفولی در ادامه با اشاره به حرکت ضد استکباری دانشجویان در 16 آذر گفت: در ابتدای جلسه، شورای عالی انقلاب فرهنگی از این حرکت دانشجویان که با روحیه ضد استکباری انجام شد تقدیر کرد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با رای شورا، علی معلم دامغانی به عضویت فرهنگستان هنر انتخاب شد.

مخبر دزفولی افزود: دکتر مرندی نیز با پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست فرهنگستان علوم پزشکی منصوب شد.

کد مطلب 996956

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