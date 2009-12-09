اراده قوی برای جلوگیری از قاچاق کالا به کشور وجود ندارد

کریم صادق زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کالای خارجی قاچاق با اسب و شتر نمی آیند بلکه به صورت سازماندهی شده و برنامه ریزی شده وارد کشور می شوند.

وی اظهار داشت: متاسفانه اکنون اجناس بنجل و درجه چندم چینی و پاکستانی به صورت قاچاقی وارد کشور شده و به صورت انبوه در بازار معامله می شود.

صادق زاده اضافه کرد: بسیاری از کالاهای قاچاق وارد شده کیفیتی پایین تر از اجناس داخلی دارد اما ورود آنها واحدهای تولیدی را با مشکل فروش و کمبود نقدینگی مواجه کرده است.

وی کارگران را آسیب پذیرترین قشر در ورود کالای قاچاق به کشور دانست و گفت: بسیاری از صنایع تولیدی سه شیفت کاری خود را به یک شیفت تقلیل داده اند که اولین دود تعدیل نیرو و تعطیلی صنایع وارد چشم کارگر می شود.

صادقزاده ورود کالای خارجی را عامل به خطر انداختن اشتغال دانست و گفت: متاسفانه کالای خارجی بدون توجه به قابل استفاده بودن وارد می شود و سرمایه های ملی را ضایع می کند.

صادق زاده صنایع تولیدی آذربایجان شرقی را در رقابتی عالی با مشابه خارجی دانست و گفت: تبریز در تولیدات مواد غذایی حرف اول را می زند.

دبیر اجرایی خانه کارگر تبریز تقویت تعاونی های مصرف را مهمترین ابزار در فروش کالای داخلی عنوان کرد و گفت: تعاونی های مصرف بازوان دولت در رضایتمندی مردم و اقشار کم درآمد است.

وی اضافه کرد: دولت باید نقش تعااونی های مصرف را از حالت شعار خارج کرده و به عمل تبدیل کند.

صادق زاده با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن حمایت های دولتی از تعاونی ها گفت: اعطای وام و تسهیلات ساده ترین راه حمایت دولتی است که اکنون باید برای دریافت آنها شرایط سختی را گذراند.

وی با اشاره به «هفت خوان» بانک های عامل در اعطای تسهیلات گفت: معلوم نیست این سرمایه های عظیم خوابیده در این بانک ها به چه کسانی می رسد؟!