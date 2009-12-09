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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۶

17 هزار نفر در آزمون فنی وحرفه ای خوزستان شرکت کردند

17 هزار نفر در آزمون فنی وحرفه ای خوزستان شرکت کردند

اهواز - خبرگزاری مهر: رئیس اداره سنجش و ارزشیابی خوزستان گفت: آزمون تعیین صلاحیت فنی تعداد 16 هزار و 636 نفر به صورت یکنواخت و همزمان در بیش از 130 حرفه آموزشی به مدت دو روز در سطح خوزستان برگزار شد.

منصور زنگنه منش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز ادامه داد: از این تعداد شرکت کننده 9 هزار و 103 نفر زن و 7533 نفر مرد بودند که رشته هایی نظیر رایانه، بهداشت و ایمنی، صنایع غذایی، طراحی دوخت، عمران، جوش، مخابرات، برق، الکترونیک و مکانیک و حرف زیر مجموعه های آن شرکت داشتند.

وی افزود: آزمون دهندگان از کارآموزان مراکز ثابت دولتی، موسسات کارآموزی آزاد اتحادیه و مجامع صنفی بودند که بعد از قبولی در آزمون گواهینامه مهارت دریافت می کنند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی  گفت: داوطلبان برای دریافت نتیجه آزمون به حوزه ثبت نام خود مراجعه کنند.

کد مطلب 996958

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