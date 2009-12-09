17 هزار نفر در آزمون فنی وحرفه ای خوزستان شرکت کردند

منصور زنگنه منش در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز ادامه داد: از این تعداد شرکت کننده 9 هزار و 103 نفر زن و 7533 نفر مرد بودند که رشته هایی نظیر رایانه، بهداشت و ایمنی، صنایع غذایی، طراحی دوخت، عمران، جوش، مخابرات، برق، الکترونیک و مکانیک و حرف زیر مجموعه های آن شرکت داشتند.

وی افزود: آزمون دهندگان از کارآموزان مراکز ثابت دولتی، موسسات کارآموزی آزاد اتحادیه و مجامع صنفی بودند که بعد از قبولی در آزمون گواهینامه مهارت دریافت می کنند.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی گفت: داوطلبان برای دریافت نتیجه آزمون به حوزه ثبت نام خود مراجعه کنند.

