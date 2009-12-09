در افغانستان پیروز نمی شویم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، "مایکل مولن" گفت: ما در جنگ افغانستان پیروز نخواهیم شد که این به معنی نزدیک شدن به مرحله شکست در جنگ است.

به نوشته آنتی وار، شکست در جنگ افغانستان پیغامی بود که مولن برای نظامیان آمریکایی پادگان "فورت کمپل" داشت زیرا در پی راهبرد جدید واشنگتن در کابل 30 هزار نظامی به افغانستان اعزام می شوند. همچنین پیغام مولن منجر به افزایش حملات طالبان در این کشور خواهد شد.

بر اساس این گزارش درحالی که مولن و دیگر مقامات ارشد ارتش آمریکا پیش بینی افزایش آمار تلفات را در سال 2010 کردند، دولت آمریکا درصدد اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان است.

"باراک اوباما" اعزام نظامیان بیشتر به افغانستان را اقدامی مهم در جهت منافع ملی آمریکا خواند که موفقیت در این جنگ با همکاری میان واشنگتن و اسلام آباد صورت می گیرد.