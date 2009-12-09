امر به معروف و نهی از منکر موجب افزایش مودت در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین حجت الاسلام جواد صادق زاده پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای سیاست گذاری امر به معروف و نهی از منکر در محل دفتر نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین، اظهار داشت: در قرآن کریم 36 بار بر ضرورت امر به معروف و 16 بار بر ضرورت نهی از منکر تأکید شده که این امر بیانگر آن است که با امر به معروف و اشاعه آن در جامعه از میزان منکرات نیز کاسته خواهد شد.

وی افزود: هدف از امر به معروف نه تنها اصلاح جامعه است بلکه از نظر قرآن هدف والاتری دنبال می شود و آن ایجاد مودت و دوستی در بین آحاد جامعه است.

صادق زاده بر تعیین و معرفی منکر در جامعه تأکید کرد و افزود: در استانها باید کارگروه هایی تشکیل شود تا با احصاء مصادیق منکر برای زدودن آن در سطح جامعه برنامه ریزی های مناسبی را انجام دهند.

وی یادآور شد: از استان قزوین با توجه به مذهبی بودن مردم آن انتظار بیشتری درخصوص احیای این فریضه وجود دارد و امیدواریم با مشارکت مردم بتوان در این زمینه به موفقیتهای و راهکارهای خوبی دست یافت.

در این جلسه نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین نیز طی سخنانی بر ضرورت ارائه راهکارهای مناسب جهت احیای امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و افزود: فعالیتهای فرهنگی برای تاثیرگذاری باید به تدریج و گسترده اجرا شود تا آثار آن در اجتماع محسوس باشد.

آیت الله باریک بین تصریح کرد: اگر در ادارات احیای این فریضه جدی گرفته شود و روسای ادارات و سازمان های دولتی نیز خود عامل معروف باشند تاثیر خوبی بر روی کارمندان خواهد گذاشت و آنها نیز در این امر مشارکت بیشتری خواهند کرد.

احمد عجم استاندار قزوین هم بر ضرورت احیا امر به معروف و نهی از منکر برای ارتقا سلامت اجتماعی و معنوی در جامعه تاکید کرد.

استاندار گفت: به منظور صیانت از ارزش های اجتماعی در ادارات دولتی، کارخانجات و اماکن عمومی باید اقدامات فرهنگی موثری صورت گیرد و همه ارگانها در این کار مشارکت کنند.

وی با تأکید بر استمرار جلسات ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان تشکیل تیمی جهت بازرسی و نظارت بر اجرای مناسب این فریضه در دستگاه های اداری استان را ضروری دانست.