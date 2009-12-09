یازدهمین همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز کشور گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، معاون برنامه ریزی و توسعه مشارکتهای مردمی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور صبح چهارشنبه در مراسم گشایش این همایش در سخنانی با اشاره به وجود 20 هزار خیر مدرسه ساز در کشور نقش خیرین را در توسعه امر مدرسه سازی ضروری دانست.

احمد حیدری خاطرنشان کرد: وزارت آموزش و پرورش امروز دستان گرم خیرین را برای بازسازی و نوسازی مدارس تخریبی کشور می فشارد.

معاون سازمان نوسازی مدارس کشور افزود: ایران اسلامی اکنون مفتخر است که مردان و زنان این مرز و بوم توانسته اند در 10سال گذشته هفت هزار و 331 میلیارد ریال به امر مدرسه سازی کمک کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران نیز در سخنانی با اشاره به اینکه در کارنامه درخشان مردم استان حس نوعدوستی و شرکت در رسالتهای خطیر خیری وجود دارد، اظهار داشت: پیام همایش ملی خیرین مدرسه ساز این است که هنوز در اقصی نقاط کشور مدارس تخریبی داریم.

عبدالوحید فیاضی خاطرنشان کرد: خیران و مردم آموزش و پرورش را در نوسازی و بازسازی مدارس تخریبی کشور یاری رسانند.

فیاضی همچنین از کمک 123 میلیارد تومانی خیران مدرسه ساز مازندران در 10 سال گذشته خبر داد و افزود: خیران مدرسه ساز استان توانسته در همایش قبلی خیران مدرسه ساز کشور 315 میلیارد ریال به امر مدرسه سازی کمک کنند.

همایش ملی تکریم از خیران مدرسه ساز کشور تا عصر فردا پنجشنبه در محمودآباد مازندران ادامه خواهد داشت.

قرار است در مراسم عصر امروز رحیمی معاون اول رئیس جمهور و حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش شرکت داشته باشند.