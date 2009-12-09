بیمارستان 200 تختخوابی در بوشهر ساخته می شود

غلامعلی میگلی نزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر، افزود: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با ساخت این بیمارستان در مرکز شهر بوشهر موافقت کرده است .

وی اظهار داشت: بیش از 43 سال از افتتاح بیمارستان کنونی بوشهر می گذرد و استفاده از آن فشار بیش از حد به ساختمان وارد می کند و باید سریعتر باز سازی شود.

نماینده مردم شهرستان های بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: به محض تخصیص اعتبار ، ساخت بیمارستان جدید در محوطه بیمارستان کنونی آغاز و پس از بهره برداری از آن ، ساختمان قدیمی تخریب خواهد شد.

میگل نژاد با انتقاد از عدم اختصاص اعتبار از سوی وزارت نفت به پروژه خط آهن بوشهر- شیراز، گفت: در خصوص این پروژه نامه ای به وزیر راه و ترابری نوشته و خواستار تسریع در این پروژه شده ام.

وی افزود: ایشان در پاسخ نامه با اشاره به این که خط آهن مزبور به صورت مشارکت بین وزارتخانه های نفت و راه و ترابری اجرا و تکمیل خواهد شد دلیل کند شدن روند اجرایی سه قطعه ی در دست اجرای این پروژه را عدم اعتبار تخصیصی از سوی وزارت نفت عنوان کرده است.