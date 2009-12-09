دستگاه لرزه نگاری VSP وارد ناوگان شرکت ملی حفاری ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، نمودارگیری یکی از ارزشمندترین و تخصصی ترین عملیات جانبی صنعت نفت به ویژه صنعت حفاری است که در چاه های نفت و گاز از ابتدا تا انتها و همچنین چاه های در حال بهره برداری نقش عمده و بسزایی ایفا می کند.

محمدفرزاد همتیان در این خصوص گفت: در صنعت نفت به منظور مشخص کردن شکل مخزن نفتی و در نتیجه تخمین میزان ذخیره هیدروکربوری آن از لرزه نگاری استفاده می شود که این کار به شیوه های مختلفی انجام می شود.

همتیان افزود: روش لرزه نگاری عمودی VSP یکی از این شیوه های لرزه نگاری است که در آن امواج لرزه ای ایجاد شده در سطح زمین به وسیله ژئوفون های موجود در عمق های مختلف چاه ثبت می شود؛ این روش نسبت به دیگر روش ها دارای مزیت هایی است.

وی اضافه کرد: با توجه به نیاز به خدمات لرزه نگاری به روش فوق، شرکت ملی حفاری ایران اقدام به تهیه تجهیزات یادشده کرده است که این تجهیزات پس از آموزش کارکنان متخصص در مدار استفاده قرار گرفت.

رئیس اداره کل خدمات نمودارگیری شرکت ملی حفاری گفت: قبل از این تنها یک شرکت خارجی خدمات VSP را در ایران ارائه می کرد و این باعث ایجاد یک بازار انحصاری برای آن شرکت شده بود، اما ورود شرکت ملی حفاری ایران به این حوزه سبب ایجاد بازار رقابتی سالم و در نتیجه این خدمات با قیمت مناسب عرضه می شود.

وی افزود: تجهیزات مورد استفاده در شرکت ملی حفاری ایران از جدیدترین ابزار ساخته شده در این زمینه است و این می تواند رقبا را در به روز رسانی ابزار خود ترغیب کند.

همتیان در مورد نحوه اجرایی شدن این عملیات توضیح داد: برای انجام کار ابتدا توسط یک کامیون لرزه ساز یا Air gun در سطح زمین، امواج تولید شده و به اعماق زمین ارسال، سپس در عمقهای مختلف، امواج توسط گیرنده (ژئوفون) دریافت می شود و پس از تفسیر نمودارهای حاصل از این عملیات، نه محل دقیق سر سازندها تعیین و در نتیجه با برداشت های سه بعدی می توان حجم مخزن را تخمین زد.

وی در زمینه تفاوت این روش با روش لرزه نگاری سطحی اظهار داشت: در روش سطحی مقداری از امواجی که از منبع تولید ساطع می شود، بنا به دلایلی به سطح باز گشت نمی کند و در لرزه نگاری سطحی پارامتر عمق وجود ندارد و فقط از رفت و برگشت موج می توان عمق را تخمین زد؛ در صورتی که در روش VSP به دلیل استفاده از کابل نمودارگیری، زمان رفت و برگشت موج و پارامتر عمق قابل اندازه گیری است.