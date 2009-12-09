مجلس خواستار اجرای قانون معافیت مردان دارای همسر معلول شد

علی همت محمود نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در جلسه دیروز قرار بود برای بررسی مشکلات معلولان وزرای رفاه، بهداشت، کار، صنایع و راه در کمیسیون اجتماعی مجلس حاضر ‌شوند اما این جلسه تنها با حضور وزیر رفاه، نمایندگان دستگاههای اجرایی، رئیس فراکسیون معلولان مجلس و رئیس کمیسیون اجتماعی و دیگر نمایندگان تشکیل شد.

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان تاکید کرد: جعفری رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس قول داد که سئوالات جامعه معلولان را در روز یکشنبه در صحن علنی مجلس مطرح کند.

محمودنژاد با اشاره به اینکه در این جلسه از برخی مسائل و موضوعاتی که در کشور وجود دارد انتقاد شد گفت: قرار بود امسال حداقل 3 هزار واحد مسکونی برای معلولان احداث شود درصورتیکه فقط هزار واحد ساخته خواهد شد. همچنین معافیت از سربازی همسران دختران معلول که مجلس آن را تصویب کرده نیز اجرایی نمی شود.

براساس ماده 6 قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که 16 اردیبهشت سال 83 به تصویب مجلس رسیده است و باید از همان زمان اجرایی می شد ، مردانی که با دختران معلول ازدواج کنند از خدمت سربازی معاف می شوند در صورتیکه طی این سالها این قانون اجرایی نشده است.

این مقام مسئول در انجمن معلولان با اشاره به اینکه کنوانسیون حقوق معلولان یکماه پس از امضا باید اجرایی شود افزود: این موضوع نیز تا کنون اجرایی نشده است و همچنین طبق این کنوانسیون به معلولیت باید جدا از منشاء معلولیت نگاه شود و فرقی میان جانباز و معلول نباشد.

قرار بود امسال حداقل 3 هزار واحد مسکونی برای معلولان احداث شود درصورتیکه فقط هزار واحد ساخته خواهد شد محمودنژاد

رئیس جامعه معلولان ایران با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد و نرخ بیکاری معلولان خواستار حل این مشکلات شد و گفت: در این نشست با اشاره به ناهمگونی مبلمان شهری از وزیر رفاه درخواست شد که گزارش مناسب سازی به هیئت دولت ارائه شود و همچنین مشکلات دانش آموزان استثنایی نیز عنوان شد و خواستار این شدیم که به جای استثنایی به این دانش آموزان ویژه گفته شود.

محمود نژاد اظهار داشت: در این جلسه از نمایندگان وزارت بهداشت خواسته شد نسبت به پیشگیری از معلولیت در کشور اقدام کنند و همچنین نسبت به عدم بارداری در فصل زمستان که عفونت زیاد است و ممکن است منجر به بروز معلولیت شود نیز به مادران تذکر داده شود.

به گفته مدیر عامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از وزارت بهداشت نیز خواسته شد نسبت به تصاحب بهزیستی که یک سازمان حمایتی، خدماتی و توانبخشی است دست بردارد.همچنین در این جلسه با پیشنهاد تشکیل شورای عالی معلولان که در گذشته به تائید رئیس جمهور رسیده بود،مورد موافقت وزیر رفاه ، رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون معلولان رسید.

این کارشناس معلولان در مورد دیدگاه وزیر رفاه نسبت به معلولان نیز تاکید کرد: نگاه وی نسبت به حل مشکلات این قشر از افراد جامعه متفاوت است و چنانچه مرد عمل باشد افق خوبی را برای خدمتگذاری به معلولان تبیین کرده است.