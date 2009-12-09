"اصطلاح سازی" در حوزه ادبیات سینما نباید شتابزده صورت گیرد

احمد شاکری در حاشیه سلسله نشستهای ادبی و هنری در کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این زمینه گاهی مشاهده شده که اصطلاح سازی صورت گرفته در حوزه سینما نتوانسته تفکیک لازم را به همراه داشته باشد که این امر نیز از عوامل اصلی ایجاد ابهام در ذهن دست اندرکاران هنر سینما و مخاطبان است.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در مورد اصطلاح فیلم "معناگرا" و "مذهبی" گاهی ابهام به وجود می آید و گاهی نیز مرز این دو به طور دقیق تعریف نشده است.

این کارشناس بیان کرد: لازم است پیش از اصطلاح سازی، همه موارد تفکیک آن اصطلاح از اصطلاحات دیگر تعریف شود تا ابهام به وجود نیاید.

شاکری اظهار داشت: اصطلاح سازی در حوزه هنر باید به فرآیند تولید و ارتقای سطح ساختاری هنر کمک کند نه اینکه ابهام جدیدی به همراه داشته باشد.

توجه به اصطلاحات سینمای دیگر کشورها برای اصطلاح سازی کافی نیست

شاکری در بخش دیگری از سخنان خود نیز خاطرنشان کرد: همچنین نباید در مورد اصطلاح سازی ها تنها به الگوبرداری از سینمای کشورهای دیگر توجه داشته باشیم زیرا این امر به تنهایی نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت.

دبیر کارگاه های نگارش فیلمنامه قرآنی سیمافیلم یادآور شد: مشخص کردن تعریف و محدوده هر اصطلاح ولو به صورت نسبی، می تواند از ایجاد بسیاری از ابهامها جلوگیری کند که باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

شاکری در خصوص اصطلاح فیلمهای "اقتباسی" و "رمان محور" نیز اضافه کرد: گاهی این دو اصطلاح به جای هم به کار برده می شود درحالیکه این دو یکی نیستند.

وی افزود: اصطلاح "اقتباسی" به هر نوع فیلمی که داستان آن از یک داستان در حوزه ادبیات نوشتاری اقتباس شده، اطلاق می شود درحالیکه "رمان محور" تنها به فیلمهایی اطلاق می شود که از رمان گرفته شده و نمی تواند هیچگاه از یک داستان کوتاه گرفته شود.