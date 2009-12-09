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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۳:۲۴

توزیع سی دی غیرمجاز و ماهواره مهمترین تهدید فرهنگی جوامع روستایی است

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار بناب توزیع سی دی های غیراخلاقی و گسترش استفاده از ماهواره را مهمترین تهدید فرهنگی جامعه روستایی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در بناب، سعید برقی پیش از ظهر چهارشنبه در ستاد اقامه نماز این شهرستان با اظهار تاسف از پس روی فرهنگی در روستاها گفت: استفاده از ماهواره و سی دی های غیرمجاز در روستاها یکی از معضلات جدی فرهنگی است.

وی اظهار داشت: متولی نماز در روستاها وجود ندارد و باید نسبت به ایجاد و احداث کانون های فرهنگی به اقتضای امکانات اقدام شود.

فرماندار بناب به لزوم اقامت دائمی یک روحانی در روستاها تاکید کرد و اظهار داشت: موضوع تهاجم فرهنگی در روستاها تهدید کننده است و از لحاظ فرهنگی پس روی در روستاها نسبت به شهر زیاد است.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی امام جمعه بناب نیز در این جلسه گفت: نظام اسلامی باید برای نماز انرژی و بها دهد و بیش از پیش به آن توجه کند.

باقری بنابی با انتقاد از عدم توجه به مکان یابی مناسب نمازخانه در مراکز، ادارات و محیط های دیگر تاکید کرد: انواع سرمایه ها در هر محیط و مرکزی هزینه می شود ولی به بودجه نماز کم توجهی می شود. اگر بخواهیم نظام را بقا و دوام دهیم و تا ابد باقی بماند باید از این راه وارد شویم.

فرمانده سپاه بناب نیز طی سخنانی بر لزوم رونق نمازهای جماعت در پایگاه ها و توصیه های لازم در این زمینه به فرماندهان پایگاه ها تاکید کرده و گفت: وجود 84 پایگاه محلات فرصت خوبی است تا جهت اشاعه فریضه نماز در این خصوص بهره برداری شود.

سرهنگ پاسدار موسی سلطانی ادامه داد: حضور جوانان در مساجد بازدارنده است و ارتباط بسیج و روحانیت باید حفظ و تحکیم یابد تا در مقابل هجمه تبلیغاتی دشمن در امان باشیم.

وی خواستار برقراری نماز جماعت در تمامی مساجد شهرستان شد و لزوم توجه به این موضوع را در جلسه ستاد اقامه نماز عنوان کرد.

کد مطلب 996972

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