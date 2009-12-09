محکومیت منطقه ای و بین المللی انفجارهای سه شنبه خونین بغداد

بغداد روز سه شنبه بار دیگر همچون چهارشنبه و یکشنبه خونین شاهد 5 انفجار مهیب بود که در نتیجه آن تاکنون 130 نفر کشته و حدود 500 تن زخمی شدند.

این انفجارها پیش از ظهر سه شنبه در نزدیکی وزاتخانه های کار و امور اجتماعی، دارایی، کشور و دادگاه های جنایی در مناطق مختلف بغداد رخ داد.

آمریکا

"پی جی کرولی" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن انفجارهای بغداد اظهار داشت که هدف تروریست ها از این اقدام جلوگیری از پیشبرد عراق در روند سیاسی و دموکراسی است.

انگلیس

"گوردون براون" نخست وزیر انگلیس اظهار داشت: کسانی که به خشونت روی می آورند هرگز به هدف خود نخواهند رسید.

فرانسه

"برنار کوشنر" وزیر امور خارجه فرانسه حملات تروریستی بغداد را محکوم و اعلام کرد: عراقی ها سرانجام در جنگ با تروریسم پیروز خواهند شد.

جلال طالبانی

رئیس جمهور عراق در بیانیه ای انفجارهای خونین بغداد را محکوم کرد و از جامعه بین الملل و کشورهای همسایه خواست که با اتخاذ اقداماتی مانع از آزار و اذیت ملت عراق شوند حمایت مالی از گروه های تروریستی در عراق را متوقف کنند.

نوری المالکی

نخست وزیر عراق نیز در بیانیه ای انفجارهای بغداد را محکوم کرد و حزب بعث و شبکه تروریستی القاعده را عامل این انفجارها دانست.

عادل عبدالمهدی

معاون رئیس جمهور عراق انفجارهای بغداد را محکوم و تصریح کرد: این انفجارها بیانگر شکست گروه های تروریستی است.

مجلس اعلای اسلامی عراق

"عمار الحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق اظهار داشت: هدف عاملان انفجارهای بغداد، کشتار جمعی مردم عراق و مانع تراشی بر سر راه روند سیاسی آن است.

وی همچنین افزایش اقدامات امنیتی برای تامین امنیت شهروندان عراقی توسط دولت را خواستار شد.

اقلیم کردستان

اقلیم کردستان عراق نیز انفجارهای روز سه شنبه را محکوم و اعلام کرد: بعثی ها و شبکه القاعده در ورای انفجارهای بغداد قرار دارند.

فاضل الربیعی

تحلیلگر سیاسی عراق دولت آمریکا را عامل انفجارهای بغداد دانست و گفت: این انفجارها بخشی از سناریوی بزرگ آمریکا است که هدف از آن فراهم کردن مقدمات تجزیه عراق است.

بان کی مون

دبیر کل سازمان ملل متحد انفجارهای بغداد را محکوم و ابراز تاسف شدید کرد.

اردن

"عبدالله دوم" پادشاه اردن در پیامی به "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق به وی تسلیت گفت و با این کشور در مقابله با تروریسم ابراز همبستگی کرد.

مصر

"هشام یوسف" سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر انفجارهای خونین بغداد را محکوم و تصریح کرد: این انفجارها اقدامات جنایتکارانه ای هستند که وحدت و ثبات عراق را تهدید می کنند. وی همچنین از عراقی ها خواست که در مقابله با تروریسم و توسعه کشورشان با یکدیگر متحد باشند.

سوریه

وزارت امور خارجه سوریه در بیانیه ای اعلام کرد: سوریه به شدت حملاتی که منجر به قربانی شدن صدها غیر نظامی بی گناه شد را محکوم می کند.

شورای امنیت

شورای امنیت در بیانیه ای انفجارهای بغداد را محکوم و اعلام کرد: خشونت هرگز در نابودی روند صلح، دموکراسی و آشتی ملی در عراق موفق نخواهد شد.

سازمان کنفرانس اسلامی

سازمان کنفرانس اسلامی در بیانیه ای انفجارهای بغداد را محکوم و با خانواده قربانیان ابراز همبستگی کرد.

اتحادیه عرب

اتحادیه عرب در بیانیه ای ضمن محکوم کردن انفجارها و ابراز همبستگی با ملت عراق در مقابله با اقدامات تروریستی از طرف های مختلف عراقی خواست که برای مواجهه با افراط گرایی و تروریسم با یکدیگر متحد باشند.

بعثی ها عامل اصلی انفجارهای بغداد

با نگاهی به انفجارهای خونین بغداد همچون چهارشنبه و یکشنبه خونین بغداد که از ماه آگوست تاکنون رخ داده و نوع و مکان وقوع این انفجارها در بغداد باید گفت که بدون همکاری نیروهای امنیتی با تروریست ها امکان انجام چنین اقدامات تروریستی وجود ندارد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه انفجارهای سه شنبه تنها 48 ساعت پس از تصویب قانون انتخابات عراق صورت گرفت می توان گفت هدف تروریست ها همچون سال های گذشته تنها برانگیختن اختلافات طائفه ای (همچون انفجار اماکن مقدس شیعیان) یا برقراری ناامنی نیست بلکه هدف اصلی عاملان انفجارهای خونین بغداد کسب امتیاز سیاسی از دولت است.

بنابراین شبکه القاعده نمی تواند در ورای انفجارهای به این گستردگی قرار داشته باشد. در حقیقت اعضای حزب منحله بعث عامل اصلی انفجارهای خونین بغداد از ماه آگوست تاکنون است.

بعثی ها در حال حاضر به این نتیجه رسیده اند که وارد روند سیاسی عراق شوند و لذا با فشار (انفجارهای امنیتی گسترده) برای اخذ امتیاز سیاسی و تلاش برای ورود به پارلمان وارد عمل شده اند.

با توجه به این تفاصیل باید گفت که ائتلاف گروه های ضد بعث و پاکسازی نیروهای امنیتی عراق از عناصر بعثی بهترین و موثرترین راهکار برای جلوگیری از انفجارهای خونین و کشته شدن مردم بی گناه عراق به شمار می رود.

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گزارش: سمیه خمارباقی