ثبت نام در طرح سواد IT در کرج آغاز شد

محسن برجی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این طرح با همکاری مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران (پارک علم و فناوری دانشگاه تهران) و فرمانداری و شهرداری کرج برگزار می شود و پیش بینی می شود در ارتقای سطح آگاهیهای شهروندان کلانشهر کرج تاثیر فراوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: به پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پیشنهاد شد ظرفیت شرکت 250 هزار نفر را در طرح یادشده فراهم کند اما با ظرفیت 220 هزار نفر موافقت شد.

مدیر اجتماعی شهرداری کرج عنوان کرد: برای همه افراد شرکت کننده در دوره ها یک جلسه توجیهی پیش از آغاز دوره برگزار می شود که تاریخ دقیق آن نیز به اطلاع شهروندان رسانده خواهد شد.

وی از شرکت 220 هزار شهروند کرجی در طرح سواد IT خبر داد و بیان کرد: یکی از ویژگیهای مهم طرح IT این است که افراد با گروه های سنی مختلف می توانند در آن شرکت کنند و همه حتی نوجوانان و افراد مسن نیز می توانند در این طرح شرکت داشته باشند.

برجی خاطرنشان کرد: دوره های سواد IT به صورت رایگان برگزار می شود.

وی یادآور شد: علاقمندان جهت شرکت در این دوره ها باید در اسرع وقت برای گرفتن فرمهای مربوطه به شعب بانکهای ملت و تجارت سراسر شهر کرج یا تالار شهیدان نژادفلاح (ستاد آموزشهای نوین شهروندی) واقع در خیابان شهید بهشتی (بین چهارراه طالقانی و میدان سپاه) مراجعه کنند.

تنها هزینه جزوه یا کتابی که معرفی می شود، دریافت خواهد شد

برجی در بخش دیگری از سخنان خود نیز بیان کرد: دوره های سواد IT به صورت رایگان برگزار می شود و تنها هزینه جزوه یا کتابی که معرفی می شود، دریافت خواهد شد.

مدیر اجتماعی شهرداری کرج عنوان کرد: دوره های یادشده در فضای مجازی و اینترنت برگزار می شود و چندین روز طول می کشد.

برجی خاطرنشان کرد: این طرح پیش از این در 27 شهر انجام شده است و پیش بینی می شود در کرج نتایج درخشانی به دنبال داشته باشد.

وی یادآور شد: علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با دفتر مدیریت اجتماعی کرج به شماره تلفن 2730242 - 0261 تماس حاصل کنند.

این مسئول افزود: آموزش الکترونیکی پدیده ای است که خود را در دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی در سراسر جهان باز کرده و برای افرادی که به دلیل مشغله های کاری امکان فرصت حضور فیزیکی در کلاس را ندارند، فرصتهای مناسبی را فراهم کرده است.