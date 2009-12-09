یک سوم زندانیان لرستان مربوط به مواد مخدر هستند

ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که در لرستان با وجود تلاش های خوب نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات استان وجود دارد بحث مواد مخدر است.

وی با تاکید بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه، عنوان کرد: در هشت ماه اول سال جاری بیش از دو هزار و 688 پرونده مرتبط با مواد مخدر در دادگاههای استان مورد بررسی قرار گرفته و منجر به صدور حکم نیز شده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه در تمام مدت شبانه روز کشیک برای بررسی پرونده های مرتبط با مواد مخدر وجود دارد، بیان داشت: در این راستا در برخی شهرستانهایی که دادگاه انقلاب نداشتیم تمهیدات لازم اندیشیده شد تا در هر زمان شبانه روز به جرایم رسیدگی شود.

خدائیان خاطر نشان کرد: همچنین در کمیسیون عفو نیز سعی کردیم با نهایت احتیاط در زمینه قاچاقچیان مواد مخدر عمل کنیم و کمترین عفو را در این زمینه داشته ایم.