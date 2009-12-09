نیمی از تصویربرداری "قصه داود و قمری" سپری شد

پناهنده به خبرنگار مهر گفت: بیش از نیمی از تصویربرداری فیلم تلویزیونی "قصه داود وقمری" سپری شده است، گروه در لوکیشن‌های داخلی و اصلی در شهرک نفت تصویربرداری می‌کنند و چند روز آینده تصویربرداری لوکیشن‌های خارجی آغاز می‌شود. تدوین این فیلم نیز به زودی توسط ارسلان امیری شروع خواهد شد.

این فیلم روایتگر داستان یک روز از زندگی یک صدابردار جوان است که ماموریت می‌یابد به دنبال صدای خاصی بگردد، فیلم با این جوان همراه می‌شود و درگیری‌های او با همسرش را نیز به تصویر می‌کشد. هومن سیدی ، حدیث میرامینی، حسین راضی، شورا قنبری، رضا مولایی، سیمین اسدی و بهروز پناهنده بازیگران این فیلم هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: آیدا پناهنده و ارسلان امیری، مدیر تصویربرداری: علیرضا قاضی، صدابردار: سعید صالحی، طراح صحنه و لباس: مهری عطایی، طراح گریم: سالومه اسکندری، مدیر برنامه‌ریزی و دستیار اول کارگردان: علی سمیعی، دستیار دوم کارگردان: مجید فش‌خامی، عکاس: مزدک عیاری، مدیر تولید: پرویز میرخانی، مدیر تدارکات: رضا صادق، مجری طرح: فرید سجادی‌حسینی.

این فیلم اولین فیلم بلند پناهنده به عنوان کارگردان است، وی قبلا فیلم‌های کوتاه "آن دست‌ها"، "تاج خروس" و فیلم نیمه بلند" گلدان‌های ‌زمستانی" را کارگردانی کرده است.