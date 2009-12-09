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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۶:۵۳

در تبریز؛

راهیابی 370 اثر به بخش نمایشگاهی جشنواره خوشنویسی غدیر

راهیابی 370 اثر به بخش نمایشگاهی جشنواره خوشنویسی غدیر

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس انجمن خوشنویسان آذربایجان شرقی گفت: از میان بیش از 500 اثر رسیده به دبیرخانه هشتمین جشنواره بین المللی غدیر 370 اثر به بخش نمایشگاه این جشنواره راه یافت.

میرحسین زنوزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز خاطرنشان کرد: هشتمین جشنواره بین المللی خوشنویسی غدیر در جهت شناسایی استعدادهای خلاق در زمینه خوشنویسی و ایجاد رقابت بین نخبگان خوشنویسی کشور و معرفی فرهنگ غدیر و فرهنگ شیعه به جهان اسلام برگزار می شود.

وی افزود: هنرمندان خوشنویس آثار خود را در رشته های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث، نقاشیخط و ابتکارات و نوآوریهای خوشنویسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده اند که این آثار مورد بررسی داوران قرار می گیرد و به 10 نفر برگزیده هر رشته جوایزی اهداء‌می شود.

زنوزی افزود: آثار راه یافته به نمایشگاه در شش نگارخانه خانه فرهنگ تبریز، ‌مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن و خانه هنر از هیجدهم الی بیست و ششم آذرماه جاری برپا می شود.

وی گفت: آئین اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی خوشنویسی غدیر بیست و ششم آذرماه جاری در مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.

 

کد مطلب 996980

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