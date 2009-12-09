راهیابی 370 اثر به بخش نمایشگاهی جشنواره خوشنویسی غدیر

میرحسین زنوزی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز خاطرنشان کرد: هشتمین جشنواره بین المللی خوشنویسی غدیر در جهت شناسایی استعدادهای خلاق در زمینه خوشنویسی و ایجاد رقابت بین نخبگان خوشنویسی کشور و معرفی فرهنگ غدیر و فرهنگ شیعه به جهان اسلام برگزار می شود.

وی افزود: هنرمندان خوشنویس آثار خود را در رشته های نستعلیق، شکسته نستعلیق، نسخ، ثلث، نقاشیخط و ابتکارات و نوآوریهای خوشنویسی به دبیرخانه این جشنواره ارسال کرده اند که این آثار مورد بررسی داوران قرار می گیرد و به 10 نفر برگزیده هر رشته جوایزی اهداء‌می شود.

زنوزی افزود: آثار راه یافته به نمایشگاه در شش نگارخانه خانه فرهنگ تبریز، ‌مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن و خانه هنر از هیجدهم الی بیست و ششم آذرماه جاری برپا می شود.

وی گفت: آئین اختتامیه هشتمین جشنواره بین المللی خوشنویسی غدیر بیست و ششم آذرماه جاری در مجتمع فرهنگی و هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.