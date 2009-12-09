اخبار کوتاه ورزشی از خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، از سوی هیئت موتورسواری و اتوموبیلرانی خراسان رضوی یک دوره مسابقه موتورسواری کراس قهرمانی استان جام غدیر از ساعت 10 صبح روز جمعه 20 آذر ماه جاری در پیست موتورسواری شاندیز برگزار می شود.



حضور بانوان کنگ فو کار خراسانی در لیگ کشور

تیم لیگ کونگ فو بانوان با حضور در مسابقات لیگ کشوری و تیم منتخب بانوان جوان خراسان رضوی با شرکت در مسابقات انتخابی المپیاد که به شیراز اعزام شده بودند توانستند مقام سوم رقابتها را به خود اختصاص دهند و مجوز هفت سهمیه المپیاد را کسب کنند.

نیشابور قهرمان فوتسال ادارات برق خراسان رضوی شد



نیشابور و تربت‌حیدریه قهرمان و نایب قهرمان فوتسال ادارات برق شهرستان‌های شرکت توزیع استان خراسان رضوی شدند. این مسابقات با حضور 16 تیم در مجتمع ورزشی رفانیر شهرستان نیشابور برگزار شد که پس از 32 بازی به پایان رسید. تیم مشهد نیز به مقام سوم نائل و پس از پیشنهاد کمیته انضباطی تیم تایباد به کاپ اخلاق مفتخر شد.

قهرمانی تیم کاراته نیشابور در مسابقات استانی

رئیس تربیت بدنی شهرستان نیشابور گفت: تیم منتخب کاراته نیشابور در مسابقات قهرمانی استان با اقتدار کامل قهرمان شد. رضا ترشیزیان افزود: در این مسابقات که در تربت حیدریه برگزارشد، تیم نیشابور در دو بخش کاتا وکومیته توانست 10مدال طلا، هشت نقره و 11 مدال برنز کسب کند. وی افزود: تیم‌های سبزوار و مشهد نیز به مقام‌های دوم و سوم رسیدند.

پایان مسابقات فوتسال جام روستایی بیدخت

مسئول تربیت بدنی شهر بیدخت گفت: این دوره از مسابقات با شرکت ۱۵ تیم و در سه گروه ۵ تیمی با انجام ۳۸ بازی به پایان رسید. اکبر نیکخواه افزود: تیم شهاب و تیم والفجر از روستای روشناوند و تیم بزرگسالان بیدخت به ترتیب مقام های اول تا سوم را از آن خود کردند. وی با بیان این که تیم نوجوانان بیدخت عنوان تیم اخلاق را کسب کرد، گفت: مهدی صفری، بازداد و دائمی داوری این مسابقات را عهده دار بوده اند و رسول مومن مقدم مسئول کمیته فنی مسابقات بود.