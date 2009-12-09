2.6 تن مواد مخدر در لرستان کشف شد

سرهنگ ناصر مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: همچنین در همین مدت زمان 41 باند تهیه و توزیع مواد مخدر در این استان منهدم شد.
وی خاطرنشان کرد: میزان کشفیات مواد مخدر در استان لرستان در هشت ماه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 247 درصد افزایش داشته است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان لرستان با بیان اینکه دستگیری افراد مرتبط با جرایم مواد مخدر در استان 50 درصد افزایش یافته است، عنوان کرد: در طول هشت ماه طی شده از سال جاری دو هزار و 444 نفر در این زمینه دستگیر شده است.
سرهنگ مرادی خاطرنشان کرد: همچنین از این تعداد افراد 33 قبضه سلاح و 39 دستگاه خودرو کشف شده است.
وی همچنین در ادامه سخنان خود یادآور شد: در طول هشت ماه نخست سال جاری 64 هزار عدد قرص روانگردان در سطح شهرستانهای مختلف استان کشف شده است.
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