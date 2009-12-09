واکنش منفی آمریکا نسبت به مصوبه اتحادیه اروپا درباره قدس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، اعضای اتحادیه اروپا دیروزسه شنبه در نشست خود با پیش نویس ارائه شده از سوی سوئد مبنی بر تقسیم بیت المقدس و تشکیل شدن کشور مستقل فلسطین به پایتختی بیت المقدس شرقی موافقت کردند که این اقدام با واکنش منفی آمریکا مواجه شد.

در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است : موضع ما در مورد بیت المقدس روشن است. سیاست آمریکا در این مورد تغییرناپذیر است و این نکته نه تنها توسط ما بلکه دولتهای قبلی نیز اعلام شده، این مسئله تنها باید توسط مردم فلسطین و اسرائیل و از طریق مذاکرت حل شود.

این در حالی است که اردن از این تصمیم اتحادیه اروپا استقبال کرده است.

در روزهای گذشته خبرهای متعددی درباره تلاش رژیم صهیونیستی برای منصرف کردن اتحادیه اروپا ازتصویب این پیش نویس منتشر شده بود.

با این حال کابینه "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن مخالفت با هر گونه مذاکره درباره بیت المقدس اشغالی از آن به عنوان بخش جدایی ناپذیر خود یاد می کند. این در حالی است که این شهر و کرانه باختری رود اردن در جنگ شش روزه سال 1967 و در یورشهای بعدی ارتش این رژیم به اشغال صهیونیستها در آمده است.

درخواست اتحادیه اروپا درباره بیت المقدس در حال مطرح می شود که نتانیاهو پس از به قدرت رسیدن در ماه مارس رسما ادعا کرد که بیت المقدس هرگز قابل تقسیم نبوده و بخشی از کشور یهودی است.

خاطرنشان می شود در بیانیه اتحادیه اروپا اشاره ای به شهرک سازی صهیونیستها در شرق بیت المقدس که به عنوان عامل اصلی توقف مذاکرات سازش فلسطین شناخته می شود، نشده است.

این در حالی است که تشکیلات خودگردان فلسطین از این پیشنهاد اتحادیه اروپا درباره تقسیم قبله نخست مسلمانان میان اشغالگران قدس و فلسطینی ها استقبال کرده است.