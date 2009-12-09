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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۸

با ترجمه سپانلو /

چاپ جدید "مقلدها" منتشر می شود

چاپ جدید "مقلدها" منتشر می شود

چاپ جدیدی از کتاب "مقلدها" نوشته گراهام گرین با ترجمه محمدعلی سپانلو به زودی در ایران منتشر می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر افق کتاب "مقلدها" نوشته هنری گراهام گرین داستان‌نویس و نمایشنامه‌نویس مشهور انگلیسی را به زودی با ترجمه محمدعلی سپانلو منتشر می‌کند.

"مقلدها" پیش از این با ترجمه سپانلو توسط ناشران مختلف منتشر شده و این‌بار نشر افق با گرافیک و طراحی جلد جدید این اثر معروف را راهی کتابفروشیها می‌کند.

چاپ سوم این کتاب اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده و در حال حاضر زیرچاپ است.

"مقلدها" با نام "بازیگران" نیز شناخته شده است. داستان "بازیگران" با نام اصلی "The Comedians" در کشور کوچک هائیتی اتفاق می‌افتد و نویسنده آن را در سال 1966 منتشر کرده است.

در ایران بیش از 15 عنوان کتاب از این نویسنده توسط مترجمانی چون عباس پژمان، حسین حجازی، احمد میرعلایی، مهران توکلی، سعید سعید‌پور، پرویز داریوش و گلرخ سعیدنیا به فارسی ترجمه شده که از جمله آنها می‌توان به مقلد‌ها، مردی که من شناختم، کنسول افتخاری، عالیجناب کیشوت، خرابکاران، مرد سوم و سفرهایم با عمه اشاره کرد.

کد مطلب 996990

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