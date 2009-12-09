سازمان تبلیغات در مقابله با تهاجم دشمن فعالیت بیشتری انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد سعیدی صبح چهارشنبه در دیدار معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل تبلیغات اسلامی قم و تعدادی از مدیران این سازمان، فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی را قابل تحسین دانست و با اشاره به فعالیتهای گسترده دشمنان برای منحرف کردن افکار و اندیشههای جوانان تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان تبلیغات اسلامی رسالت خطیری برعهده دارد و باید در کنار سایر مجموعههای فرهنگی و دینی در راستای مقابله با تهاجم نرم دشمنان فعالیت بیشتری انجام باشد.
وی کار برای حوزه علمیه را در خور شأن سازمان تبلیغات اسلامی دانست و اظهار داشت: طلاب علوم دینی برای جذب در حوزه علمیه باید دارای شرایط و ضوابطی باشند اما نهادی در کشور وجود ندارد که دانشآموزان را در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت تخصصی تربیت کند تا آنها جذب حوزه علمیه شوند.
رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استعداد و امکانات لازم را برای انجام این حرکت مهم دارد، تصریح کرد: امیدواریم سازمان تبلیغات اسلامی مدارسی تأسیس کند که دانشآموزان فقط با انگیزه ورود به حوزه علمیه در این مدارس آموزشهای لازم را فرا بگیرند.
سعیدی نظارت بر فعالیتهای مراکز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی را ضروری خواند و ادامه داد: ارزیابی از میزان تاثیرگذاری فعالیتهای ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها، علاوه بر اینکه در انجام فعالیتهای بعدی و ترسیم خط مشی این فعالیتها تأثیر دارد، باعث دلگرمی مسئولان و مدیران میشود.
امام جمعه قم با اشاره به نزدیکبودن ماه محرم، بر ضرورت توجه هیئتهای مذهبی به برنامههای قرآنی در این ماه مبارک تأکید کرد و اظهار داشت: هیئتهای مذهبی در ماه محرم نباید فقط به برپایی مجالس سینهزنی و دستهروی اکتفا کنند بلکه باید با تشکیل حلقههای قرآنی، نسبت به ترویج آموزههای قرآنی و حدیثی توجه بیشتری داشته باشند.
در ابتدای این دیدار حجتالاسلام روحانینژاد گزارشی از فعالیتهای انجام شده و در دست اقدام معاونت فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کرد.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت قم خواستار فعالیت بیشتر سازمان تبلیغات اسلامی در راستای مقابله با تهاجم نرم دشمنان شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام سید محمد سعیدی صبح چهارشنبه در دیدار معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل تبلیغات اسلامی قم و تعدادی از مدیران این سازمان، فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی را قابل تحسین دانست و با اشاره به فعالیتهای گسترده دشمنان برای منحرف کردن افکار و اندیشههای جوانان تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان تبلیغات اسلامی رسالت خطیری برعهده دارد و باید در کنار سایر مجموعههای فرهنگی و دینی در راستای مقابله با تهاجم نرم دشمنان فعالیت بیشتری انجام باشد.
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