سازمان تبلیغات در مقابله با تهاجم دشمن فعالیت بیشتری انجام دهد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁮الاسلام سید محمد سعیدی صبح چهارشنبه در دیدار معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی و مدیرکل تبلیغات اسلامی قم و تعدادی از مدیران این سازمان، فعالیت⁮های سازمان تبلیغات اسلامی را قابل تحسین دانست و با اشاره به فعالیت⁮های گسترده دشمنان برای منحرف کردن افکار و اندیشه⁮های جوانان تصریح کرد: در شرایط کنونی سازمان تبلیغات اسلامی رسالت خطیری برعهده دارد و باید در کنار سایر مجموعه⁮های فرهنگی و دینی در راستای مقابله با تهاجم نرم دشمنان فعالیت بیشتری انجام باشد.



وی کار برای حوزه علمیه را در خور شأن سازمان تبلیغات اسلامی دانست و اظهار داشت: طلاب علوم دینی برای جذب در حوزه علمیه باید دارای شرایط و ضوابطی باشند اما نهادی در کشور وجود ندارد که دانش⁮آموزان را در مقاطع مختلف تحصیلی به صورت تخصصی تربیت کند تا آنها جذب حوزه علمیه شوند.



رئیس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان قم با بیان اینکه سازمان تبلیغات اسلامی استعداد و امکانات لازم را برای انجام این حرکت مهم دارد، تصریح کرد: امیدواریم سازمان تبلیغات اسلامی مدارسی تأسیس کند که دانش⁮آموزان فقط با انگیزه ورود به حوزه علمیه در این مدارس آموزش⁮های لازم را فرا بگیرند.



سعیدی نظارت بر فعالیت⁮های مراکز وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی را ضروری خواند و ادامه داد: ارزیابی از میزان تاثیرگذاری فعالیت⁮های ادارات کل تبلیغات اسلامی استان⁮ها، علاوه بر اینکه در انجام فعالیت⁮های بعدی و ترسیم خط مشی این فعالیت⁮ها تأثیر دارد، باعث دلگرمی مسئولان و مدیران می⁮شود.



امام جمعه قم با اشاره به نزدیک⁮بودن ماه محرم، بر ضرورت توجه هیئت⁮های مذهبی به برنامه⁮های قرآنی در این ماه مبارک تأکید کرد و اظهار داشت: هیئت⁮های مذهبی در ماه محرم نباید فقط به برپایی مجالس سینه⁮زنی و دسته⁮روی اکتفا کنند بلکه باید با تشکیل حلقه⁮های قرآنی، نسبت به ترویج آموزه⁮های قرآنی و حدیثی توجه بیشتری داشته باشند.



در ابتدای این دیدار حجت⁮الاسلام روحانی⁮نژاد گزارشی از فعالیت⁮های انجام شده و در دست اقدام معاونت فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی ارائه کرد.