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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۴۳

هجدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران برگزار می‌شود

هجدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران برگزار می‌شود

هجدهمین جشنواره پژوهش دانشگاه تهران ساعت 10 صبح سه شنبه 24 آذر در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم هر ساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود و طی آن از نفرات برتر در عرصه پژوهش و فناوری از جمله پژوهشگران برجسته، پژوهشگر نمونه و پیشکسوت نمونه تقدیر می شود.

همچنین در این مراسم از طرح پژوهشی بنیادی نمونه، طرح پژوهشی کاربردی نمونه، طرح فناور و تجاری نمونه، دانشجویان پژوهشگر نمونه (در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد)، پایان نامه نمونه (در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد)، کتابخانه نمونه، آزمایشگاه نمونه و نشریه نمونه تقدیر می شود.

کد مطلب 996994

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