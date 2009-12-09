به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم هر ساله از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران برگزار می شود و طی آن از نفرات برتر در عرصه پژوهش و فناوری از جمله پژوهشگران برجسته، پژوهشگر نمونه و پیشکسوت نمونه تقدیر می شود.

همچنین در این مراسم از طرح پژوهشی بنیادی نمونه، طرح پژوهشی کاربردی نمونه، طرح فناور و تجاری نمونه، دانشجویان پژوهشگر نمونه (در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد)، پایان نامه نمونه (در مقاطع تحصیلی دکتری و کارشناسی ارشد)، کتابخانه نمونه، آزمایشگاه نمونه و نشریه نمونه تقدیر می شود.