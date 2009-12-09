به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت گل، تیم فوتبال یوونتوس سه شنبه شب در گروه A مسابقات لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه 4 بر یک در زمین خود مقابل بایرن مونیخ شکست خورد و از صعود به مرحله حذفی این رقابت‌ها بازماند.

فرارا در نشست خبری پس از پایان این دیدار اظهار داشت: برای باشگاه، تیم و هواداران بسیار متاسفم. حذف از رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا به ما لطمه زد.

وی افزود: ما از دو بازی گذشته خود در این رقابت‌ها هیچ امتیازی کسب نکردیم و نتوانستیم این مشکل را برطرف کنیم. ما قادر به انجام هیچ کاری نبودیم. بایرن مونیخ در این دیدار در تمام مناطق نسبت به ما برتری داشت در حالی که یوونتوس موقعیت‌های کمی خلق کرد.

فرارا در پایان گفت: مشکل است بگوییم کجای کارمان اشتباه بوده و جای هیچ عذر و بهانه‌ای باقی نمی ماند. رقابت ادامه دارد و شما برای ادامه راه نیاز به انگیزه دارید.