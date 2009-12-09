109 قاچاقچی مواد مخدر در قزوین دستگیر شدند

سرهنگ حمید رضا خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: در آبان ماه گذشته ماموران نیروی انتظامی موفق شدند 16 فقره سرقت منزل، 31 فقره سرقت مغازه، 66 فقره سرقت خودرو و موتورسیکلت، 30 فقره سرقت از اماکن خصوصی و پنج فقره سرقت اماکن دولتی را کشف و ضبط کنند.

خاکباز افزود: در این مدت 12 فقره سرقت قطعات خودرو، هفت فقره کیف قاپی، 24 فقره جیب بر و 66 مورد سرقت های احشام و وسایل داخل خودرو هم کشف شده است.

وی از کشف 95 فقره کلاهبرداری، رشوه خواری هم خبر داد و تصرح کرد: ماموران مبارزه با مواد مخدر استان هم طی ماه گذشته 387 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط کردند و در این رابطه 109 قاچاقچی دستگیر و پنج باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شدند.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قزوین عنوان داشت: در آبان ماه گذشته 92 هزارو 959 پاکت سیگار قاچاق، هشت هزار لیتر انواع سوخت، هشت قبضه انواع سلاح غیر مجاز، 411 دستگاه تجهیزات ماهواره و سه هزار و 359 حلقه فیلم و سی دی غیر مجاز کشف و ضبط شد و 245 نفر در رابطه با قاچاق کالا دستگیر و دو مرکز فاد نیز متلاشی شده است.

به گفته سرهنگ خاکباز در 38 فقره تصادف رخ داده دراین ماه در داخل شهر و جاده های استان در مجموع 46 نفر کشته شدند که علت سوانح سرعت و سبقت غیرمجاز بوده است.