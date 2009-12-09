به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه موقت قم اظهار داشت: امسال در ماه مبارک رمضان حدود 34 هزار مبلغ دینی به سراسر کشور اعزام شدند که برای اولین بار حدود سه هزار و 700 نفر از آنها بانوان بودند.
وی ادامه داد: در ماه محرم نیز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، شورای مدیریت حوزه علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی و دینی حدود 35 هزار مبلغ دینی برای تبیین فلسفه نهضت عاشورا و علل و عوامل قیام امام حسین (ع) به سراسر کشور اعزام خواهند شد.
حجتالاسلام روحانینژاد طرحهای استقرار روحانی و هجرت را موفقیت آمیز توصیف کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری شورای مدیریت حوزه علمیه تاکنون موفق به استقرار حدود چهار هزار و 300 مبلغ دینی در قالب طرحهای روحانی مستقر و هجرت کرده است.
معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی از ثبت 52 هزار تشکل دینی در سراسر کشور خبر داد و افزود: حدود 30 هزار از این تشکلها را هیئتهای مذهبی تشکیل میدهند که دارای ساختار ویژه ای هستند.
وی تصریح کرد: تمامی فعالیتهای مربوط به تشکلهای دینی از سوی اعضای این تشکلها انجام میشود و سازمان تبلیغات اسلامی فقط بر نحوه فعالیت آنها مدیریت میکند.
حجتالاسلام روحانی نژاد برگزاری جلسات گفتمان دینی را از دیگر فعالیتهای موفقیتآمیز سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 10 هزار گفتمان دینی با موضوعات مختلف در دبیرستانهای سراسر کشور برگزار شده است که این گفتمانها در ارتقای سطح فکری و فرهنگی دانشآموزان تاثیر بسزایی داشته و دارد.
وی ادامه داد: در این گفتمانها مطالب به گونهای مطرح میشود که همه دانش آموزان در آنها مشارکت دارند.
حجت الاسلام روحانینژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاشهای بی نظیر آیتالله شهید سید محمدرضا سعیدی در شکلگیری انقلاب اسلامی و تبیین آموزههای اسلام در آن شرایط خفقان اظهار داشت: شهید سعیدی یکی از چهرههای فعال و شجاع در شکل گیری انقلاب اسلامی بودند و در آن شرایط ما هر چه از انقلاب اسلامی داشتیم به واسطه خدمات ایشان بوده است.
توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛
35 هزار مبلغ در محرم امسال به سراسر کشور اعزام میشوند
قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی از ساماندهی و اعزام حدود 35 هزار مبلغ دینی توسط این سازمان در ماه محرم به سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد صبح چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه موقت قم اظهار داشت: امسال در ماه مبارک رمضان حدود 34 هزار مبلغ دینی به سراسر کشور اعزام شدند که برای اولین بار حدود سه هزار و 700 نفر از آنها بانوان بودند.
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