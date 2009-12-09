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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۰:۵۶

توسط سازمان تبلیغات اسلامی؛

35 هزار مبلغ در محرم امسال به سراسر کشور اعزام می⁮شوند

35 هزار مبلغ در محرم امسال به سراسر کشور اعزام می⁮شوند

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی از ساماندهی و اعزام حدود 35 هزار مبلغ دینی توسط این سازمان در ماه محرم به سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت ⁮الاسلام حسین روحانی ⁮نژاد صبح چهارشنبه در دیدار با حجت الاسلام سید محمد سعیدی، امام جمعه موقت قم اظهار داشت: امسال در ماه مبارک رمضان حدود 34 هزار مبلغ دینی به سراسر کشور اعزام شدند که برای اولین بار حدود سه هزار و 700 نفر از آنها بانوان بودند.

وی ادامه داد: در ماه محرم نیز با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی، شورای مدیریت حوزه علمیه، دفتر تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای فرهنگی و دینی حدود 35 هزار مبلغ دینی برای تبیین فلسفه نهضت عاشورا و علل و عوامل قیام امام حسین (ع) به سراسر کشور اعزام خواهند شد.

حجت⁮الاسلام روحانی⁮نژاد طرحهای استقرار روحانی و هجرت را موفقیت ⁮آمیز توصیف کرد و گفت: سازمان تبلیغات اسلامی با همکاری شورای مدیریت حوزه علمیه تاکنون موفق به استقرار حدود چهار هزار و 300 مبلغ دینی در قالب طرحهای روحانی مستقر و هجرت کرده است.

معاون فرهنگی و تبلیغی سازمان تبلیغات اسلامی از ثبت 52 هزار تشکل دینی در سراسر کشور خبر داد و افزود: حدود 30 هزار از این تشکلها را هیئت⁮های مذهبی تشکیل می⁮دهند که دارای ساختار ویژه ⁮ای هستند.

وی تصریح کرد: تمامی فعالیت⁮های مربوط به تشکل⁮های دینی از سوی اعضای این تشکل⁮ها انجام می⁮شود و سازمان تبلیغات اسلامی فقط بر نحوه فعالیت آنها مدیریت می⁮کند.

حجت⁮الاسلام روحانی ⁮نژاد برگزاری جلسات گفتمان دینی را از دیگر فعالیتهای موفقیت⁮آمیز سازمان تبلیغات اسلامی برشمرد و خاطرنشان کرد: تاکنون حدود 10 هزار گفتمان دینی با موضوعات مختلف در دبیرستانهای سراسر کشور برگزار شده است که این گفتمانها در ارتقای سطح فکری و فرهنگی دانش⁮آموزان تاثیر بسزایی داشته و دارد.

وی ادامه داد: در این گفتمانها مطالب به گونه⁮ای مطرح می⁮شود که همه دانش⁮ آموزان در آنها مشارکت دارند.

حجت ⁮الاسلام روحانی⁮نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش⁮های بی ⁮نظیر آیت⁮الله شهید سید محمدرضا سعیدی در شکل⁮گیری انقلاب اسلامی و تبیین آموزه⁮های اسلام در آن شرایط خفقان اظهار داشت: شهید سعیدی یکی از چهره⁮های فعال و شجاع در شکل ⁮گیری انقلاب اسلامی بودند و در آن شرایط ما هر چه از انقلاب اسلامی داشتیم به واسطه خدمات ایشان بوده است.

کد مطلب 997002

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