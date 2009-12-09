سلامت اداری ایران بیشتر از دیگر کشورها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد منتظری رئیس دیوان عدالت اداری صبح امروز چهارشنبه در همایش ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به فرازهایی از منشور حکومتی امام علی (ع) به مالک اشتر اشاره کرد و افزود: از جمله فرامین امیر المومنین (ع)خطاب به مالک اشتر این است که کارگزاران حکومت و دولت را گزینش کن، در کار کارگزارانت نظارت کن، پس از آزمایش آنها را به کار بگمار، به موجب دوستی با کارگزارانت و یا بدون مشورت با اندیشمندان آنها را به کار مگمار، در کارهایشان کاوش و رسیدگی کن و بازرسان صدیق و راستگو ووفادار به خود را در کار آنها بگمار و اگر یکی از کارگزارانت دست به خیانت زند او را به سزای اعمالش برسان و خوارش کن و بدنامی را همچون طوقی بر گردن وی بیاویز.

رئیس دیوان عدالت اداری در ادامه با بیان اینکه امیر المومنین(ع) در مورد قضاوت تاکید زیادی داشته اند، در تعریف فساد گفت: فساد یعنی هر نوع اقدامی که در جهت منافع نامشروع شخصی با بهره بردن از اختیارات حکومتی است.

منتظری در ادامه عوامل مختلف ایجاد فساد در دستگاه اداری را برشمرد و اظهار داشت: عدم معرفت یا ضعف معرفت به خداوند متعال بزرگترین عامل فساد است که نقیض آن هم عامل سلامت الهی است.

وی عدم نظارت یا ضعف نظارت بر دستگاهها و کارگزاران نظام را دومین عامل فساد اداری دانست و گفت: سومین عامل عدم سلامت کامل دستگاههای نظارتی است و وظیفه ما نیز که مدعی برقراری عدالت و برخورد با فساد اداری هستیم شدیدتر از دستگاههای زیر مجموعه است.

رئیس دیوان عدالت اداری چهارمین عامل ایجاد فساد اداری را حب دنیا و دلبستگی به مادیات دانست که زمینه ساز اختلاف و ارتشا در جامعه خواند.

وی ادامه داد: بروکراسی اداری و ساختارهای نامناسب، مقررات دست و پا گیر برای انجام امور و عدم شفافیت قوانین و آیین نامه ها، روابط ناسالم و پارتی بازی، عدم تعهد اخلاقی و وجدان کاری در برخورد با ارباب رجوع ، عدم برخورد یا عدم تناسب کیفر با جرایم اداری ، تاخیر در رسیدگی به تخلفات به گونه ای که مجازات موجب عبرت دیگران نشود، عدم تشویق خدمتگزاران صدیق و افراد سالم، عدم وجود روابط حسنه بین مدیریت و بدنه دستگاهها و همچنین تبعیض در رسیدگی ها از جمله عوامل دیگر در ایجاد فساد اداری هستند.

منتظری با تاکید بر اینکه نقیض عوامل بر شمرده شده موجب سلامت دستگاهها خواهد شد، عنوان کرد: تقویت ایمان، نظارت جامع و کامل و نظام مند بر دستگاهها، سلامت دستگاههای نظارتی، تامین نیازهای کارگزاران، کوتاه کردن روند امور اداری، شفاف سازی قوانین و از بین بردن بروکراسی بی مورد، از بین بردن روابط ناسالم و پارتی بازی، ایجاد وجدان کاری، تعیین مجازات های بازدارنده، تسریع در رسیدگی به جرایم اداری، تشویق به موقع اشخاص صدیق و خدمتگزار، ایجاد رابطه حسنه روسا با زیر مجموعه و تساوی در برخورد با قوانین از جمله عوامل رفع فساد اداری است.

وی با بیان اینکه دیوان عدالت اداری بر اساس خواسته رهبر معظم انقلاب و رئیس قوه قضائیه وظیفه سنگینی دارد، عنوان کرد: در دیوان عدالت اداری تصمیم بر این است که نظارت را تقویت کنیم و همچنین سازماندهی بیشتری برای ارتقای سطح سلامت و مبارزه با فساد انجام شود زیرا رئیس محترم قوه قضائیه عزمشان برای مبارزه با فسادهای مختلف جزم است.

رئیس دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه دیوان عدالت اداری متناسب ، منطقی، قانونمند به وظایف خود عمل خواهد کرد، گفت: البته این وظیفه محقق نمی شود مگر اینکه هر سه قوه در مبارزه با فساد اداری با یکدیگر همکاری داشته باشند.

منتظری افزود: موفقیت هر سه قوه موفقیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در ارتقای سطح سلامت دستگاههای اداری و مبارزه با فساد ولو اندک خواهد بود.

وی در پایان جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با دیگر کشورها به دلیل نظام ولایی اش از سلامت اداری بیشتری برخوردار دانست و گفت: فساد اداری کمش هم در نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر قرآن و ولایت است زیاد است که ان شاء الله با همکاری و مساعدت و همدلی هر سه قوه در ارتقای سطح سلامت اداری و مبارزه با فساد تلاش خواهیم کرد که قطعا نیز به نتیجه خواهیم رسید.