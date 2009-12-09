زمینهای کشاورزی بندر جاسک در صورت تامین آب پنج برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید نصیر سید محمدی ظهر چهارشنبه در بازدید از اراضی کشاورزی شهرستان جاسک با اشاره به کشت دو هزار هکتاری این زمین ها تا پایان سال جاری گفت: با تامین آب مورد نیاز این منطقه و افزایش زمین های کشاورزی شاهد تغییرات عظیمی در زمینه اقتصادی و اشتغال بندر جاسک خواهیم بود.

وی افزود: اعتبار صرف شده برای آبرسانی و آماده سازی دشت جگین با احتساب صد بتونی غلطکی جگین بیش از 450 میلیارد ریال بوده است.

سید محمدی تاکید کرد: با اتمام بند انحرافی جگین نیاز فعلی آب در این منطقه تامین شده است ولی برای تامین آب مورد نیاز کل دشت که شامل 10 هزار هکتار است نیاز به احداث سد گابریگ و سدیج است.

وی یادآور شد: در سال گذشته در این منطقه دو هزار و 500 تن هندوانه برداشت شده که امید است با تامین آب مورد نیاز کشت هندوانه 10 برابر شده و مجموعه ای از نباتات گرمسیری مانند موز، چیکو، انبه، خرما گواوا و کنار پیوندی در این منطقه کاشته شود که در این صورت تحول بزرگی در کشاورزی کشور به وجود می آید.