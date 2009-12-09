مراحل مسابقات تیروکمان جایزه بزرگ آسیا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کنفدراسیون تیراندازی با کمان آسیا برنامه مسابقات جایزه بزرگ در سال جدید میلادی 2010 اعلام شد که براین اساس رقابت تیراندازان از پنج مرحله به سه مرحله رسیده است.

این تصمیم کنفدراسیون تیروکمان آسیا بدین منظور اتخاذ شده است که کشورهای بیشتری بتوانند در هر دوره از مسابقات شرکت کنند.

اولین دوره این مسابقات در سال 2010 میلادی (بهمن‌ماه سال 88) در کشور مالزی برگزار می شود. دومین دوره آن اسفندماه در کشور تایلند و سومین دوره آنها خرداد ماه سال آینده در چین برگزار خواهد شد.

تاکنون سه سال پی در پی شاهد برگزاری مرحله دوم این رقابت‌ها به میزبانی ایران بوده‌ایم اما فدراسیون تیراندازی با کمان ایران با هدف آماده سازی پیش از رقابت‌های قهرمانی تیروکمان آسیا در سال 2011 میزبانی این پیکارها را نپذیرفته است.

آخرین دوره رقابت‌های قهرمانی تیراندازی با کمان آسیا آبان‌ماه سال جاری در اندونزی برگزار شد.