ورود مجلس به مسئله مشکلات امنیتی زنان در جامعه

زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب گفت: در رابطه با ناامنیهای اخیر در خصوص مسائل زنان به خصوص تجاوز به عنف، آزردگی خاطری در افکار عمومی مردم بوجود آمده است که در این زمینه رایزنیهایی با کمیسیون قضایی مجلس شده است.

وی افزود: در این راستا قرار شده است که مجلس شورای اسلامی ورود داشته باشد و جلسات تخصصی در سطح کمیسیون قضایی برگزار شود.

به گفته الهیان در این جلسات تخصصی رئیس دادگستری تهران، وزیر دادگستری و مسئولان قوه قضائیه و همچنین مسئولان ناجا حضور یافته و این موضوع را به طور دقیق مورد بررسی قرار خواهند داد.

نماینده مردم تهران همچنین از ارائه گزارش مسئولان ناجا در این کمیسیون خبر داد و گفت: بر اساس پیشنهادات داده شده مجلس به دنبال آن است تا احکام صادره در خصوص افراد خاطی به طور دقیق اجرا شود.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین از تاکید جدی وزیر دادگستری در جلسه با اعضای این کمیسیون برای برخورد قاطع با خاطیان خبر داد.

جلسه بررسی تجاوز به عنف و همچنین مسائل زنان قرار است هفته آینده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شود.