به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رقابت‌های بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور از امروز با شرکت شش تیم هیئت یزد، هیئت گیلان، فیروز قزوین، بنیاد خوزستان، بنیاد ری و شاهد تهران به میزبانی باشگاه فیروز قزوین برگزار خواهد شد.

حبیب خمجانی، رئیس انجمن بسکتبال با ویلچر ایران در خصوص این رقابت‌ها به خبرنگار مهر، اظهار داشت: مرحله دوم مسابقات دسته دو باشگاه‌های کشور با شرکت 6 تیم تا روز جمعه در قزوین برگزار می شود و چهار تیم برتر دو مرحله به مرحله نهایی این رقابت‌ها راه می یابند و سی‌ام دیماه تکلیف دو تیم صعودکننده به مسابقات دسته یک باشگاه‌های کشور مشخص خواهد شد.

وی برگزاری رویدادهای ثبت شده در تقویم ورزشی بسکتبال با ویلچر کشور را خوب توصیف کرد و افزود: طی این مدت رقابت‌های دسته یک و دو را به خوبی برگزار کردیم، کلاس‌های آموزشی و مربیگری به شکل مطلوب برگزار شد و تنها منتظر تایید فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان برای برپایی اردوهای آمادگی هستیم.

خمجانی در پایان گفت: رایزنی‌ها با مسئولان کمیته بین المللی پارالمپیک ادامه دارد تا محرومیت تیم بسکتبال با ویلچر کشورمان از حضور در بازیهای پارالمپیک 2012 لندن برطرف شود.