امسال 160 همایش پیاده روی خانوادگی در خراسان رضوی برگزار شد

حسین رشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 160 همایش پیاده‌روی خانوادگی در شهرها و روستاهای استان برگزار شده که در این برنامه‌ها بیش از یک و نیم میلیون نفر شرکت داشته‌اند.

رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان خراسان رضوی با بیان اینکه باید فرهنگ حضور حداکثری مردم در همایش‎های پیاده‌روی خانوادگی را ایجاد کنیم، گفت: از سال 86 برپایی این همایش‌ها با هدف فرهنگ سازی ورزش در خانواده‌ها طراحی شده و خوشبختانه در ایران بهترین نتیجه را داده است.

وی با تاکید بر اینکه برای تشویق خانواده‌ها به ورزش باید در برپایی همایش‌های پیاده‌روی خانوادگی پایداری نمود، خاطرنشان کرد: به مناسبت‌های مختلف و با کمک رسانه ملی و استانی باید تداوم این فعالیت‌های ورزشی در سطح جامعه را تثبیت کرد.

رشیدیان با اشاره به استقبال بی‌نظیر مردم از برپایی این همایش‌ها تصریح کرد: اجرای این برنامه‌ نیاز به اعتبار خاصی ندارد بلکه با مشارکت مردم و مسئولان و در هر مکانی قابل اجرا است.