مدارس کشور برای حضور دانش آموزان استنثایی مناسب سازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سوسن کشاورز صبح چهارشنبه در یازدهمین همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز کشور در مجتمع رفاهی نفت محمودآباد افزود: فضاها و تجهیزات موجود در مدارس استثنایی کشور نیز متناسب با نیازهای دانش آموزان ویژه فراهم نشده است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر 25 درصد مدارس استثنایی کشور استیجاری بوده که نیازمند بیشتر مساعدتهای خیرین است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به اینکه در حال حاضر 140 پروژه جدید مدرسه سازی برای دانش آموزان استثنایی کشور نیاز است، تصریح کرد: 120 مکان برای احداث مدارس استثایی مکان یابی شده که نیازمند اعتبارات ویژه برای اجرا هستند.

کشاورز با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش به تنهایی توانایی تامین تجهیزات و فضاهای آموزشی برای خانواده ها را ندارد، گفت: این وزارتخانه باید سهم اختصاصی اعتبارات تجهیز و نوسازی را به مدارس استثنایی نیز ارائه دهد.

وی همچنین از مجمع خیرین کشور خواست نسبت به عضویت سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در این مجمع اقدام کند.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: همایش مشترک مدیران کل نوسازی و استثنایی کشور برای استفاده بیشتر از پتانسیلهای فضا سازی و تامین تجهیزات سازمان نوسازی مدارس باید سریعتر برگزار شود.

به گزارش مهر، همایش ملی خیرین مدرسه ساز کشور تا عصر پنج شنبه در مجتمع رفاهی شرکت نفت محمودآباد ادامه خواهد داشت و معاون اول رئیس جمهور و وزیر آموزش و پرورش از مهمانان ویژه عصر امروز همایش هستند.