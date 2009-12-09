"لواش" محبوب ترین نان ایران است

حبیب الله مزروعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب گفت: کل بازار نان در کشور ما در اختیار چهار نان لواش، تافتون، بربری و سنگک است که نان لواش با 44 درصد بازار مصرف در صدر قرار دارد. نان تافتون نیز 35 درصد، نان سنگک حدود 7 درصد، نانهای حجیم و نیمه حجیم نیز 3 درصد را به خود اختصاص داده اند. 11 درصد هم در اختیار سایر نانها است.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی همچنین با اشاره به دورریخت بالای نانهای سنتی اظهار داشت: نان لواش به همان نسبتی که بیشترین میزان مصرف را دارد بالاترین میزان دورریخت را نیز با 44 درصد در اختیار دارد.

مزروعی افزود: نان سنگک و نانهای حجیم و نیمه حجیم نیز در زمینه ضایعات و دورریخت کمترین هدر رفت را دارند به طوری که نانهای حجیم و نیمه حجیم که به روش صنعتی تولید می شوند در این زمینه بهترین شرایط را داشته و کمترین ضایعات را دارند.

مدیر پروژه نان صنعتی در رابطه با حالت ایده آل میزان مصرف نانهای تولید شده به روش صنعتی مانند نانهای حجیم و نیمه حجیم از نظر وزارت بازرگانی گفت: در برنامه صنعتی شدن ما عمدتا به سمت تولید نانهای حجیم و نیمه حجیم خواهیم رفت. تا پایان برنامه پنجم که سال 1393 است پیش بینی کرده ایم باید نانهای صنعتی 40 درصد بازار مصرف را در دست بگیرند.

مزروعی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان مصرف نان در نقاط مختلف کشور گفت: بیشترین مصرف نان و آرد در استانهای مرزی در چهار گوشه کشور است چون بخش زیادی از آرد و نان اختصاص یافته به این استانها به خارج قاچاق می شود. علاوه بر این در مناطقی که دامپروری بیشتر است نان به دلیل قیمت به دامها داده می شود. البته در برخی نقاط روستایی هم مصرف بالا است.

این مقام مسئول در وزارت بازرگانی در پاسخ به سئوالی در رابطه با وضعیت آینده نانهای سنتی و محلی تولید شده در استانهای مختلف کشور با توجه به تلاش برای صنعتی شدن فرایند تولید نان در کشور تاکید کرد: بر اساس برنامه های ما در صنعتی شدن پخت نان برای هر منطقه جغرافیایی و هر استان تولید نان محلی آن منطقه هم مد نظر قرار دارد و برنامه داریم تولید نانهای محلی را نیز در فرآیند صنعتی شدن توسعه دهیم.