اختصاص پنج میلیارد ریال برای اتمام پروژه های بنیاد مسکن شهریار

علی اکبر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار افزود: با این میزان اعتبار 10 طرح نیمه تمام بنیاد مسکن در شهریار به اتمام می رسد.

وی ادامه داد: همچنین پنج پروژه جدید با اعتبار شش میلیارد ریال در شهریار آغاز می شود.

این مسئول بیان کرد: 9 پروژه جدید بنیاد مسکن در کرج نیز با اعتباری معادل هفت میلیارد و 630 میلیون ریال آغاز می شود.

احمدی خاطرنشان کرد: همچنین سه پروژه نیمه تمام بنیاد مسکن در کرج با اعتباری معادل یک میلیارد و 600 میلیون ریال به اتمام می رسد.

وی یادآور شد: مطالعات اجرای طرح هادی 43 روستای شهریار و کرج نیز انجام می شود ضمن اینکه از این تعداد، 27 روستا مربوط به کرج و 16 روستا مربوط به شهریار است.

این مسئول افزود: در زمینه طرح هادی این روستاها به ترتیب برای روستاهای کرج و شهریار دو میلیارد و 400 میلیون ریال و یک میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه می شود.

وی اضافه کرد: طرح هادی طرحی است که طی آن عملیات عمرانی در جهت افزایش رفاه روستاییان صورت می گیرد.