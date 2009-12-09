992 گواهینامه آموزشی عقیدتی شیلات در گلستان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا دوستی صبح چهارشنبه در نشست اداره کل شیلات گلستان در گرگان افزود: در مدت فعالیت آموزش عقیدتی شیلات استان، 330 ساعت کلاس آموزشی برگزار شد که طی آن 922 فقره گواهینامه آموزشی صادر شده است.

وی استقبال پرسنل این اداره کل را از برنامه های آموزش عقیدتی بسیار خوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: نمایندگی ولی فقیه و آموزش عقیدتی شیلات، هر ساله اقدام به برگزاری دو دوره آموزشی از طریق کتابهای با مضامین عقیدتی و اجتماعی که به سفارش مرکز مطالعات وزارت جهاد کشاورزی منتشر می‌شود، می‌ کند و در پایان هر دوره، گواهینامه آموزشی برای شرکت کنندگان صادر می‌کند.

وی در زمینه اجرای برنامه‌های جذاب آموزشی عنوان کرد: برای ارتقا کیفیت آموزش و جذابیت آن در حوزه نمایندگی ولی فقیه و آموزش عقیدتی شیلات استان علاوه بر آموزشهای مصوب، یکسری برنامه‌های آموزشی فوق برنامه از جمله آموزش چهره به چهره صحیح خواندن قرائت نماز، روخوانی قرآن و برگزاری مسابقات قرآنی در سه سطح قرائت، ترتیل و حفظ برای پرسنل و فرزندان آنها را در دستور کار قرار دادیم.

دوستی افزود: به منظور افزایش کیفیت برنامه‌ها و فعالیتهای این حوزه سعی می‌کنیم از اساتید مجرب استفاده کنیم و افراد برتر در آموزش نماز و قرآن را تشویق کنیم تا زمینه فرهنگسازی این آموزش‌ها در بدنه بیشتر شیلات فراهم شود.

وی با تأکید بر اینکه اجرای این برنامه‌ها در روحیه جمعی و معنوی پرسنل بسیار موثر بود، خاطرنشان کرد: تأثیر این برنامه ها در پرسنل تا اندازه ‌ای بود که بسیاری از همکاران برای اجرای برنامه‌های مذهبی به وی‍ژه ماه محرم و ماه مبارک رمضان به صورت خود جوش اعلام آمادگی کردند.

سرپرست عقیدتی شیلات گلستان درباره برگزاری مسابقات فرهنگی گفت: از سال 1382 تا 1388 بیش از 10 مسابقه فرهنگی از جمله مقاله نویسی برگزار شده است که نزدیک به 568 نفر از پرسنل شیلات در این مسابقات شرکت کرده و بالغ بر هفت میلیون و 920 هزار ریال جایزه دریافت کردند.

وی افزود: یکی از مهمترین مسابقات، مسابقه مهارتهای زندگی با رویکرد اصلاح الگوی مصرف بود که در سال جاری برگزار شد و 88 نفر از همکاران در این مسابقه شرکت کردند.

دوستی یکی از وظایف حوزه نمایندگی ولی فقیه و آموزش عقیدتی را برگزاری مراسم در مناسبت‌های مذهبی و ملی عنوان و خاطرنشان کرد: در سال 86 حدود 68 مراسم با 28 میلیون و 200 هزار ریال هزینه و در سال 87 حدود 71 مراسم با 32 میلیون و 830 هزار ریال هزینه به فراخور مناسبتهای مختلف برگزار شده است.

سرپرست عقیدتی شیلات گلستان افزود: در سال‌ 1384 تا 1386 نیز شش برنامه اردویی برای فرزندان پرسنل برگزار شده است که 370 نفر با هزینه بالغ بر 15 میلیون ریال در این اردوها شرکت کردند.

دوستی یادآور شد: برای تقویت گرایش کارکنان به برنامه‌های فرهنگی و آموزش عقیدتی، توجه بیشتر به مراکز و کارگاه‌های تابع شیلات گلستان و تقویت و فعال کردن برنامه‌های آنها به ویژه یگان حفاظت منابع آبزی در دستور کار ما قرار گرفته است.