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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

در نامه ای به لاریجانی ؛

شهردار تهران از مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد

شهردار تهران از مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد

محمد باقر قالیباف با ارسال نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی از تلاشهای وی و نمایندگان مجلس در راستای تصویب طرح اخذ تسهیلات ارزی دو میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه شهردار تهران به علی لاریجانی آمده است:" قطار شهری در شهر تهران و کلانشهرها براساس قوانین مصوب بایستی درصد قابل توجهی از سهم حمل و نقل درون شهری را عهده دار باشد. لیکن به دلیل قلت اعتبار در طول چند سال گذشته قادر به تهیه تجهیزات مورد نیاز اعم از لوکوموتیو و واگن و قطعات نگردیده که این نقیصه در شهر تهران در ماههای اخیر بیشتر نمایان شده، حساسیت مجلس شورای اسلامی را در این زمینه و تصویب طرح اخذ تسهیلات ارزی دو میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی را موجب گردید."

در ادامه این نامه آمده است:" لازم می دانم از مساعدت و عنایت حضرتعالی، نواب محترم رئیس، اعضا هیئت رئیسه کمیسیونهای اصلی و فرعی مرتبط و قاطبه نمایندگان پرتلاش و دلسوز مجلس که با مساعی خود باعث تصویب طرح مزبور شدند و موجبات تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی قطار شهری را فراهم نمودند صمیمانه سپاسگزاری کنم."

کد مطلب 997027

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