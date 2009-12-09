شهردار تهران از مجلس شورای اسلامی قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه شهردار تهران به علی لاریجانی آمده است:" قطار شهری در شهر تهران و کلانشهرها براساس قوانین مصوب بایستی درصد قابل توجهی از سهم حمل و نقل درون شهری را عهده دار باشد. لیکن به دلیل قلت اعتبار در طول چند سال گذشته قادر به تهیه تجهیزات مورد نیاز اعم از لوکوموتیو و واگن و قطعات نگردیده که این نقیصه در شهر تهران در ماههای اخیر بیشتر نمایان شده، حساسیت مجلس شورای اسلامی را در این زمینه و تصویب طرح اخذ تسهیلات ارزی دو میلیارد دلاری از صندوق ذخیره ارزی را موجب گردید."

در ادامه این نامه آمده است:" لازم می دانم از مساعدت و عنایت حضرتعالی، نواب محترم رئیس، اعضا هیئت رئیسه کمیسیونهای اصلی و فرعی مرتبط و قاطبه نمایندگان پرتلاش و دلسوز مجلس که با مساعی خود باعث تصویب طرح مزبور شدند و موجبات تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی قطار شهری را فراهم نمودند صمیمانه سپاسگزاری کنم."