به گزارش خبرگزاری مهر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در دومین روز از چهارمین نشست مجمع عمومی مجمع پارلمان آسیایی صبح چهارشنبه طی سخنانی با تاکید بر ظرفیت‌های عظیم انسانی، اقتصادی و سیاسی آسیا، هزاره سوم را هزاره آسیا خواند و افزود: آینده متعلق به ملت‌های آسیایی است و مردم این قاره با تکیه بر امکانات گسترده انسانی، علمی و فناوری خود، نظام استکباری و سلطه کنونی حاکم بر جهان را از میان خواهند برد.

وی بزرگترین چالش‌ فراروی جامعه انسانی و ملل آسیایی را نظام استکباری و زیاده خواه حاکم بر جهان دانست که با تکیه بر فناوری‌های نوین، قدرت علمی، اقتصادی و سیاسی و غول رسانه‌ ای خود درصدد مصادره منافع ملی کشورهای در حال توسعه و تحکیم نظام یک جانبه ‌گرایی است.

ابوترابی ‌فرد در ادامه تاسیس مجمع پارلمانی آسیایی را گامی بلند به سوی همگرایی و تقویت همکاری‌های همه جانبه کشورهای آسیایی دانست و افزود: مجمع پارلمانی آسیایی می‌تواند نقش مهمی در جهت اتخاذ استراتژی و قوانین واحد برای مقابله با چالش‌های فرا روی ملت‌های آسیایی از جمله فقر و فساد، قاچاق مواد مخدر و همچنین اقلام فرهنگی، حفظ محیط زیست و مبارزه با تروریسم از پارلمان‌های آسیایی ایفا نماید.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین گفت: اقدامات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم مظلوم فلسطین و غزه نمونه بارزی از جنایت علیه بشریت است که از سوی جامعه جهانی محکوم شده است.

وی بر مسئولیت خطیر مجمع پارلمانی آسیایی در قبال مردم مظلوم فلسطین و مقابله با اقدامات و جنایات رژیم صهیونیستی تاکید کرد.

ابوترابی‌فرد همچنین با بیان اینکه مجمع مجالس آسیایی با ایجاد ساختاری توانمند و کارآمد گام‌ های موفقی برداشته است، افزود: ضرورت دارد همکاری‌های پارلمانی میان مجالس آسیایی وارد مراحل عملی و اجرایی شود.

وی در همین راستا طرح قوانین مشترک بین پارلمان‌های آسیایی را بسیار مهم دانست.