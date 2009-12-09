به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مطبوعاتی رونمایی از کتاب ستارگان سینمای ایران با حضور کاظم شفقی تهیه کننده، اکبر عالمی مشاور هنری و جمعی از خبرنگاران در کاخ نیاوران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه کاظم شفقی گفت:جلد اول این کتاب در نفیس ترین شکل ممکن پیوند عمیق هنرهای ایرانی را در هر سطح هنر و در هر زمان نشان میدهد. برکت نشست پای صحبت های ستارگان سینما و گفتگو فارغ از دیالوگ های کلیشه ای و تصنعی ره آورد این کتاب است.

وی افزود: در اولین گام و اولین جلد نام 33 تن از چهره های آشنای سینما در حلقه ای به نام فرش شفقی تبریزگرد هم آمدند تا از زندگی بگویند. بی شک زندگی از زبان آنان با رنگ و بوی فرش شنیدنی است.

شفقی در ادامه بیان کرد: سازو کارهای تبلیغات دنیای غرب با روحیه شرقی، سازگار نیست و باید به دنبال روش های تازه ای برای معرفی و همراهی هنرمندان و صاحبان سرمایه و صنعتگران یافت. روح هنر پیوند دهنده مولفه های دنیای مدرن ما است. و فرش و نقش در کنار هم دنیای دیگری خواهد ساخت.

وی تاکید کرد: کتاب ستارگان سینمای ایران حاصل تلاش فرش شفقی تبریز در عرصه فرهنگ است. و شاید اعاده حیثیتی از فرایند تبلیغ که همواره متهم به هنر ستیزی و هنر سوزی است.

شفقی ادامه داد: در آستانه 110 سالگی سینما در ایران، این کتاب جلد اول: به قلم سمیر رامین فر روز جمعه 20 اذر ماه ساعت 17 در کاخ نیاوران رونمایی می شود. این مراسم به همت سازمان میراث فرهنگی کشور، فرش شفقی تبریز و مدیریت مجموعه فرهنگی تاریخی کاخ نیاوران با حضر جمعی از هنرمندان سینما برگزار می شود.

در ادامه اکبر عالمی مشاور هنری این پروژه عنوان کرد: سمیر رامین فر را از سال 82 می شناسم. او جوان متفکر و کوشنده ای است که نمونه تلاش وی را در این کتاب قضاوت خواهید کرد. آماده سازی این مجموعه سه قسمتی، به قصد ستودن هنرمندانی است که بر پرده سینمای ایران، آثاری ستودنی آفریدند. امیدوارم هرچه زودتر با پشتکاری که در او سراغ دارم با چهره های دیگر سینمای ایران که ستارگان پرفروغ پرده سینما و آسمان هنرهای نمایشی ایران هستند، گفتگو کند.

وی افزود: وقتی این کتاب به دست رسید نتوانستم آن را کنار بگذارم. اندیشه ستارگان سینمای ایران برایم بسیار خواندنی بود. یکبار دیگر به من ثابت شد که هیچکس در سینی طلا، موفقیت را به کسی دودستی تقدیم نمی کند. در پشت هر گونه موفقیت، عوامل گوناگونی نقش دارند.

عالمی ادامه داد: چهره هایی که در این کتاب آمده به خوبی می دانند که هنرمند و مخاطب، هر دو یکدیگر را کامل می کنند. زیرا درک اثر هنری سعادت می خواهد. آنان در نهرایت صمیمیت و صداقت با نویسنده کتاب به گفتگو نشستند، حال آنکه فرصت دیدار خویشاوندان و نزدیکان ، برایشان کمتر فراهم است.

وی تاکید کرد: آنها سرمایه های سینمای ایران هستند. همانطور که سایه کارگردانان فیلمنامه نویسان و تهیه کنندگان و... را باید قبل از همه در شکل گیری هر اثر فاخر سینمایی جستجو کنیم.

شفقی در پایان این نشست گفت: همچنین روز جمعه همزمان با برنامه رونمایی کتاب، بزرگداشت جمشید مشایخی، نکوداشت رسول ملا قلی پور، خسرو شکیبایی و منوچهر نوذری نیز برگزار می شود.