استقبال ۲ مقام صنفی از دیتا ماتریس و برچسب رهگیری ایران کد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی از اجرای ایران کد در این بازار استقبال کرد و گفت: اجرای این طرح در بازار لوازم خانگی به نفع مردم، تولیدکنندگان و فروشندگان است.

محمد طحانپور افزود: اگرچه هنوز اجرای طرح ایران کد در حیطه لوازم خانگی در ابتدای راه است ، اما به نظر می رسد که اجرای ایران کد در بازار لوازم خانگی به نفع مردم، تولیدکنندگان و فروشندگان باشد چراکه با خدمات جدید ایران کدکالا کاملا قابل رهگیری است .

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود که اجرای این طرح در بازار لوازم خانگی با توفیقات بسیاری همراه باشد، چراکه چرخه فروش لوازم خانگی در کشور به دلیل وجود برندهای غیررسمی در بازار دچار مشکل شده و باید این مشکل را برطرف کرد.

وی افزود:شنیده ایم که ایران کد برچسب رهگیری کالا را ارایه کرده واین برچسب امکان رهگیری منشا کالا وشناسایی کالای قاچاق از غیر قاچاق رافراهم می کند.این فن آوری بسیار به سود بازار لوازم خانگی است که بیشتر حجم آنرا کالاهای قاچاق تشکیل می دهد.

وی گفت:شیوه های فعلی وسنتی مبارزه با قاچاق لوازم خانگی تاکنون موفق نبوده است امااستفاده از این گونه فن آوری ها چون نیرو ،زمان وهزینه کمی دربردارددر جلوگیری از قاچاق مناسب است.

وی خواستار اطلاع رسانی بیشتر درباره برچسب رهگیری ایران کدوویژگیهای آن شد تا عوامل بازار وواردکنندگان کالابا آن بیشتر آشنا شوند.

درهمین حال رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری از درخواست این اتحادیه از اعضا برای پیوستن به ایران کد خبر داد و گفت: پیاده سازی این طرح موجب جلوگیری از قاچاق کالا به کشور می شود.

ابراهیم درستی افزود: هر کاری که بتواند به ضابطه مند شدن بازار کمک کند، کار مثبتی تلقی می شود، البته ممکن است هر کاری در ابتدا نواقصی داشته باشد که بهتر است در حین کار برطرف شود.

وی گفت: ارائه کد ملی به هر کالایی به معنای شناسنامه دار کردن آن است که این شامل کالاهای وارداتی و صادراتی می شود و به نحوی می تواند روند بازار را کنترل کرده و از قاچاق کالا نیز جلوگیری کند.

به گفته وی از تمامی اعضای اتحادیه که به نوعی کارشان مرتبط با ایران کد است، درخواست شده است که به این سامانه بپیوندند، البته برخی اعضای اتحادیه زنجیره آخر بحث تولید و توزیع هستند که توزیع کننده کالاهایی هستند که بارکد ملی دارند اما به نظر می رسد که همه باید از این طرح استقبال کنند.

درستی با اشاره به فن آوری دیتا ماتریس ایران کد که امکان مشاهده کاتالوگ الکترونیک کالابرروی تلفن همراه رافراهم می کند تصریح کرد:اگراین فناوری توسعه یابد جلوی بسیاری مفاسددربازار صوتی وتصویری را می گیرد.به این شرط که این کارگسترش یافته وشکل خاص دیتاماتریس برای مردم شناخته شده باشد.

وی افزود:روشن است که ما با پدیده جابجا فروشی در بازار صوتی تصویری مواجه هستیم وگاه کالای بدل به جای اصل یا مثلا کالای چینی به جای آلمانی به مردم فروخته می شود.امااگر مردم بتوانند اطلاعات صحیح کالا رااز طریق موبایل خودشان واز جای دیگری به جز فروشنده کسب کنندامکان این گونه تضییع حق ها از بین می رود.

درستی گفت: اما باید مردم وفروشندگان رابااین امر آشنا کرد.مثلا ایران کدباید کاتالوگ یا بروشوری دراین زمینه تهیه کرده وبه اتحادیه ها بفرستدتاما آنرادرون واحدهای صنفی پخش کنیم وبه مردم بدهیم تاباان مسئله آشنا شوند.همچنین فروشندگان نیز باید بادیتاماتریس آشنا شوند