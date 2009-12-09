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۱۸ آذر ۱۳۸۸، ۱۱:۳۰

هر کیلووات ساعت برق توزیع نشده دو دلار به اقتصاد ضرر می زند

هر کیلووات ساعت برق توزیع نشده دو دلار به اقتصاد ضرر می زند

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: در مواقع خاموشی و به ازای هر کیلووات ساعت برق توزیع نشده، دو دلار به اقتصاد زیان وارد می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، علی سعیدی پیش از ظهر چهارشنبه در سمینار تخصصی فناوریهای نوین مخابراتی در صنعت توزیع برق با اشاره به حساسیت و نقش مهم و تاثیرگذار بخش توزیع برق در مشهد افزود: اگر بهترین فناوری ها و تجهیزات تولید وجود داشته باشد اما در بخش توزیع برق با شبکه فرسوده روبرو باشیم و تلفات انرژی بالا باشد، همه زحمات بی اثر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مشهد با اشاره به وجود 12 هزار کیلومتر شبکه برق در مشهد و ضرورت مراقبت از آن گفت: اگر سیستم به خوبی مدیریت نشود در برابر خاموشی و به ازای هر کیلووات ساعت برق توزیع نشده، دو دلار به اقتصاد زیان وارد می شود.

سعیدی استفاده از فناوری های روز در ارزیابی ها، کاهش مراجعات مردم به ادارات و مدیریت با اطلاعات روز را مورد تأکید قرار داد و با اشاره به اینکه شرکت توزیع برق مشهد دراستفاده از فناوری ها همواره پیشگام بوده است، خاطرنشان کرد: این شرکت به دنبال فناوری های جدید است و در این راستا از نظرات استادان دانشگاه بهره خواهد برد.

وی استفاده از اتوماسیون در قطع و وصل شبکه را خاطرنشان کرد و گفت: در این رابطه 250 نقطه به زودی افتتاح می شود به گونه ای که از راه دور و با استفاده از سیستمهای رادیویی و فیبر نوری و بدون مراجعه حضوری میتوان کلیدها را قطع و وصل کرد و این نقاط تا هزار مورد قابل افزایش است.

وی گفت: طرح جامع مخابراتی در دستور کار قراردارد و در بحث مدیریتی نیز پروژه RGS تا سال آینده اجرا می شود.

کد مطلب 997048

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