اعلام آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس برای تبادل نظر با دولت

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور در نامه ای به رئیس جمهور، که نسخه ای از آن در اختیار مهر قرار گرفت، آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس را جهت تبادل نظر درخصوص مسائل اقتصادی با معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد.

وی در این نامه خطاب به احمدی نژاد آورده است: نظر به اهمیت برنامه پنجم در جهات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به عنوان کلیدی ترین اسباب تقرب به افق چشم انداز 1404، کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیش نویس برنامه را در معرض بررسی های کارشناسی قرارداده، نظرات ابرازی را جمع بندی و جهت استحضار آن برادر ارجمند و صدور دستورات لازم به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری بشرح زیر به استحضار می رساند:

1- در خصوص عنوان برنامه عنایت به نکاتی چند به لحاظ مباحث اغنایی ضرورت دارد:



الف: ‌مقام معظم رهبری در صدر ابلاغیه سیاست های برنامه مرقوم فرموده اند:‌ «سیاست های کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری جمهوری اسلامی ایران باشد ، ابلاغ می گردد».

در ابلاغیه موصوف رویکرد مبنایی برنامه را «پیشرفت و عدالت» تعیین فرموده اند علیهذا پیشنهاد دارد از تسری «محور برنامه» به «عنوان اصلی برنامه» اجتناب گردیده، عنوان توسعه اکیدا متذکر شود.

ب: مفهوم توسعه در برنامه های متناظر جنبه عام داشته و در برنامه های اول تا چهارم گذشته نیز مشخصا به عنوان توسعه پرداخته شده است لذا استفاده از عنوان توسعه در برنامه پنجم ضروری بوده و انعکاس آن در ترجمه ها به جهان خارج حائز اهمیت ویژه است.

2- انطباق سیاستهای مقام معظم رهبری با احکام برنامه پنجم امری غیرقابل اجتناب به نظر می رسد به طوریکه موارد مذکور در ابلاغیه معظم له به گونه ای شایسته در احکام برنامه متجلی گردد. بدیهی است در این صورت کنترل اجرای برنامه و تهیه گزارشات تطبیقی بسادگی میسر خواهد شد.

3- ضرورت برخورد برنامه ای با امر خطیر «سرمایه در مفهوم عام» آن و در ابعاد ذیل نیز می بایستی مورد توجه قرار گیرد:

الف: رویه های پیشگیری از فرار مغزها (خروج سرمایه انسانی)

ب: رویه های پیشگیری از فرار سرمایه های پولی و متقابلا جذب سرمایه از خارج

ج: رویه های پیشگیری از اسراف در آحاد جامعه با هدف کاهش مصرف و مترادف با افزایش پس انداز با سرمایه گذاری (محقق ساختن اصلاح الگوی مصرف)

د: اجتناب از سرمایه گذاری ها کم بازده

4- متحول ساختن بستر توزیع کالا (با گسترش تعاونی ها و مجتمع های بزرگ توزیع در قبال کاهش وحادهای خرده فروشی کوچک) با هدف کاهش هزینه خانوارها و بنگاههای تولیدی و همچنین کاهش اتلاف کالاها در مرحله توزیع و خرده فروشی (به ویژه اتلاف محصولات کشاورزی)

5- عنایت لازم به اقشار دهکهای پائین درآمدی (سه دهک پائین) به عنوان تنگدستان جامعه با اهداف اقتصادی از یکسو و اهداف اجتماعی از سوی دیگر

6- پیشگیری از رانت خواری و ویژه خواری و فساد اقتصادی با تعیین مکانیسم های مشخص و اولویتهای معین.

7- تجدیدنظر در فصل بندی برنامه بعنوان نکته ای مهم مورد توصیه قرار گرفته است تا کارشناسان مرتبط با برنامه و نمایندگان محترم مجلس (از ابعاد تحلیل و نظارت) بتوانند بر جامعیت و مانعیت مجموعه برنامه واقف گردیده در زمینه های لازم به سهولت به احکام مورد نظر دسترسی پیدا کنند.

در حالیکه طبقه بندی موضوعی احکام در پیش نویس حاضر به سختی قابل تشخیص بوده و چه بسا برخی جوانب به لحاظ عدم توجه به اهمیت طبقه بندی از اولویت و تسلل مراتب خارج شده است.

در پایان آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و مشاوران اینجانب را جهت هر گونه تبادل نظر به معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهور اعلام می دارد.