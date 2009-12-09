توزیع کالابرگ نوبت متفرقه مرحله سیزدهم آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بازرگانی استان تهران ، در حال حاضر هشت ستاد توزیع در نقاط مختلف شهر تهران از ساعت 8 صبح تا 14 آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند. همچنین متقاضیان شهرستانهای تهران نیز برای دریافت کالابرگ ها باید به اداره بازرگانی شهرستان خود مراجعه کنند.

آدرس ستادهای شهر تهران به این شرح است: ستاد پذیرش شماره 11: خیابان سعدی جنوبی ـ اداره کل منطقه 11 پستی ، ستاد پذیرش شماره 13:خیابان کارگر ـ چهار راه لشگر ـ اداره کل منطقه 13 پستی ، ستاد پذیرش شماره 14: خیابان ستارخان ـ بعد از شادمان ـ جنب پارک ستارخان ـ حسینیه مکتب الصادق، ستاد پذیرش شماره 15: خیابان مطهری ـ خیابان مفتح شمالی ـ اداره کل منطقه 15 پستی ، ستاد پذیرش شماره 16:فلکه اول تهرانپارس ـ تقاطع رشید و گلبرگ ـ جنب دفتر مخابرات دفتر خدمات ارتباطی پلاک 92، ستاد پذیرش شماره 17:خیابان خاوران ـ خیابان نبرد جنوبی ـ جنب دادگاه خانواده ـ اداره کل منطقه 17پستی ، ستاد شماره 18:شهر ری ـ خیابان 24 متری (رازی) اداره کل منطقه 18پستی ـ اداره بازرگانی شمیرانات: میدان قدس ـ خیابان دزاشیب،خیابان کریمی ـ چهار راه اسدی ـ خیابان برادران سلیمانی .